Одного секса мало: Сергей Лазарев и Ани Лорак могут вернуться из США женихом и невестой

Сегодня, 20:05

Звезды уже ведут себя как семья, устраивая регулярные встречи, проводя вместе каникулы и даже одеваясь в одну цветовую гамму. Вероятно, вскоре они узаконят отношения.

Ани Лорак выглядит очень милой и совершенно невинной женщиной. Именно в силу красоты и смазливости украинской певицы широкие массы даже не подумали обвинить именно ее в крахе семейства с турком Муратом. Общественность увидела звездного мужа в объятиях «ночной бабочки» и вмиг забыла, как Лорак проводила вечера тет-а-тет в компании российского миллиардера, не по-дружески целовала Филиппа Киркорова и позволяла рукам Сергея Лазарева оказываться там, где у замужней женщины должен располагаться пояс верности.

Так может, Мурат и Каролина давно в ссоре из-за неверности поп-дивы, которая попросту выжидала момент для развода с позиции жертвы. Как видим, дождалась, и теперь Лорак в праве распоряжаться своей личной жизнью как угодно, ведь никто ее, как потерпевшую сторону, за это не осудит.

Мстить Мурату Каролина, видимо, решила проверенным способом - романом с Сергеем Лазаревым. Если до ссоры с мужем Лорак и смазливый певец ограничивались довольно частыми встречами, то теперь они проводят совместный заграничный отпуск, практически не отходят друг от друга и даже одеваются в одну цветовую гамму - ну просто как одна семья.

Чем глубже Лазарев и Лорак вживаются в роли влюбленных, тем сильнее их отношения перестают походить на месть Мурату. Вероятно, одного секса больше чем друзьям мало, и сейчас все идет к тому, что Сергей и Ани могут вернуться из США женихом и невестой. Ко всем вышеперечисленным свидетельствам романа звезд, следует приплюсовать давние поиски Лазаревым матери для его сына Никиты. Певец неоднократно восхищался материнскими качествами Каролины, непрозрачно намекая, что его наследнику нужна как раз такая родительница.

Дочь Лорак, в свою очередь, получит отчима с богатым отцовским опытом, поэтому возможное формирование звездной семьи должно пройти гладко и счастливо. Все зависит лишь от того, захотят ли Сергей и Ани перешагнуть дружескую черту.