Хуже смерти: Моисеев может утратить интерес к жизни из-за предательства Нелли

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Лучшая подруга и благодетельница больше не показывается с Борисом Моисеевым на публике. Вдова Кобзона увлечена новыми перспективами и полна энергии, а больные люди могут испортить настроение.

Нелли Дризина больше не появляется в обществе с Борисом Моисеевым. Она, как считают поклонники Бориса Михайловича, слишком увлеклась развлечениями и забыла про своего подопечного. Такое положение может иметь самые ужасные последствия для артиста.

Популярность Моисеева осталась в прошлом. Уже почти 10 лет артист не дает концертов. Бешеные гонорары и популярность больше не радуют артиста, но он всегда мог рассчитывать на своих друзей, к которым причисляли и вдову Кобзона. Раньше они так часто появлялись вместе и так долго общались, что им даже приписывали роман. Сейчас все изменилось и Нелли больше не интересуется Моисеевым, считают поклонники.

Забвение для любого артиста хуже смерти, а быть брошенным друзьями да еще и после перенесенного инсульта, во много раз тяжелее. Сердце Бориса Михайловича и так нездорово, а душевные раны могут добить его окончательно. Всеми брошенный и забытый певец может утратить интерес к жизни и тогда у него не останется сил бороться с последствиями перенесенных заболеваний.