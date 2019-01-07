«Все лезли под юбку и тащили в ресторан»: Гурченко терпела побои Кобзона и отказывалась рожать ему детей

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Кобзон причинял Людмиле Марковне физическую боль. Пару держал только «страстный секс». Семью разрушило отсутствие общего ребёнка, вспоминал певец. С детьми брак мог бы не распасться. Иосиф Давыдович тяжело переживал развод до встречи с Нелли.

Людмила Гурченко обвиняла своего бывшего мужа Иосифа Кобзона во многих грехах. Очень часто актриса могла даже впасть в истерику, при вопросе об отношениях с ним. При этом, дочь Гурченко Мария всегда вспоминала, что только в эти 3 года совместного брака с Кобзоном Людмила Марковна была действительно счастлива.

Пока Гурченко старалась всячески обругать Кобзона, певец в свою очередь рассказывал о звёздных отношениях очень спокойно и подробно. По словам Иосифа Давыдовича, его экс-жена с ним жила в достатке. Он был востребованным, и много работал, из-за чего Людмила Марковна ни в чём не нуждалась.

В период брака звёздной пары у Гурченко был творческий кризис, пока Кобзон находился на пике славы. Людмила Марковна жаловалась тогдашнему супругу, мол на съёмках все лезли к ней под юбку и тащили в ресторан. Когда супругу унижали, Кобзон подставлял плечо. Однако, в это же время Иосиф Давыдович сам часто приносил экс-жене физическую боль.

По словам Кобзона, Гурченко терпела побои, иногда певец даже особенно не сдерживался. Однако, при этом они были хорошие любовники, что и спасало ситуацию. Иосиф Давыдович вспоминал, мол секс у него с Людмилой Марковной был везде. Пара была увлечена друг другом. Ситуацию также усугубляло отсутствие у актрисы и певца детей, мол Гурченко отказывалась ему рожать.

Для Иосифа Давыдовича отношения с Людмилой Марковной были счастливыми, но без детей, которых он ждал. Кобзон считал, что рождение ребёнка смогло бы сохранить брак и отношения в семье.

Как бы то ни было, Кобзон вспоминал, что развод с Гурченко ему давался очень тяжело. Он долго и не легко переживал разрыв с актрисой, однако встреча с его главной возлюбленной Нелли всё зачеркнула.