Полюбила алкаша: Тайным любовником Ольги Бузовой может оказаться Григорий Лепс

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Накануне поп-дива попросила тайного поклонника быть настойчивее, а уже сегодня она распаковывала милый подарок от любвеобильного продюсера.

Ольга Бузова решила не изменять себе и посвятить очередной год интригам в личной жизни. На днях экс-звезда «Дома-2» заинтриговала обожателей пикантным признанием: она влюбилась в мужчину, чье имя не разглашается. Кавалер якобы тоже неровно дышит к Бузовой, но не делает первых шагов. Понятно, на что рассчитывала Ольга, решаясь на подобные откровения - заставить ухажера действовать более решительно.

Сегодня Instagram поп-дивы преподнес очередной громкий сюрприз: на непрозрачный намек Бузовой отреагировал звездный алкоголик Григорий Лепс. Рождественским утром Ольга распаковывала милый подарок от своего коллеги-продюсера, презентовавшего молодой подопечной музыкальную коробку конфет. Певица была тронута приятным подарком, публично поблагодарив Лепса. В, казалось бы, невинном совпадении может скрываться сенсационная новость: тайным любовником Ольги Бузовой может оказаться Григорий Викторович. Лепс и поп-дива тесно общаются не первый год.

В преддверии праздников заслуженный артист лично заезжал в офис к молодой коллеге-подопечной с поздравлениями, на светских мероприятиях звезды часто отдыхают вместе, позволяя своим рукам ласкать друг друга. Григорий и вовсе однажды решился в присутствии камер оценить, как Бузова «работает ртом».

К слову, инициатива может исходить не только от Лепса. Не исключено, что и Ольга полюбила артистка-алкаша, ведь, как известно, совместный труд очень сближает даже самых разных людей, а это правило, в первую очередь, применимо к творческим личностям. Масла в огонь подливают и давние признания певицы в симпатии к мужчинам постарше.

Как бы там ни было, с огромной долей вероятности СМИ и соцсети вскоре рассекретят имя нового избранника Бузовой, ведь после ее волнующего признания во влюбленности весь Интернет начал охотиться за сенсацией.