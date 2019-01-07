«А мысли дьявольские»: Дакота отказалась от соцсетей и яркого образа, и ушла в «духовную нору» ради обретения гармонии

Сегодня, 18:51

Рита устала от вранья себе и окружающим, внезапно осознала всю свою порочность и бессилие, и сбежала с Мией на Бали, где отказавшись от всего «мирского» намерена восстанавливать энергию и обрести себя.

Предательство Влада Соколовского действительно сильно подкосило его супругу Риту Дакоту. Певица очень долго и тяжело переживала разрыв, много плакала, ругалась, и только поддержка близких людей и маленькая Мия помогли ей пережить отчаяние и перестать разрушать себя. Она явно не была готова к тому, что ее возлюбленный так жестоко с ней обойдется, и не удивительно, что этот удар стал самым сложным и разрушительным для нее. Осознав всю ситуацию, она нашла спасение в духовном мире. Девушка призналась, что очень много читала книг и смотрела фильмов на глубоко философские темы, чтобы научиться прощать, справляться с собой и со стрессом, отказаться от осуждений, и научиться понимать свое внутреннее «я».

По словам певицы, сегодня она решила перечить свой старый дневник, который просто шокировал ее, а многие прежние мысли оказались настоящим откровением, а порой и саморазоблачением. Она отметила, что еще несколько месяцев назад для нее главным были гармония (радость жизни и здоровье), и духовный рост. В этот момент Рита, по ее признанию, осознала, что все это время делала страшную ошибку – обманывала себя, пытаясь убедить всех вокруг в хорошей жизни и душевном спокойствии, стремясь не быть посмешищем из-за постоянного нытья и обеспечивать себя заработком на рекламе, который помогает ей полностью содержать себя и дочь.

Несмотря на стремление к духовному равновесию она осознала, что «мысли дьявольские», меркантильность и наигранность до сих пор руководят ею:

«Бояться в моем положении нормально, а вот ломать себя, чтобы поддерживать «продающий образ» - совсем нет, это совсем не я».

Ей надоела «маска сильной, счастливой женщины, полной позитивной созидательной энергии», надоело «беспощадно врать себе и всем вокруг», ведь это привело ее в тупик, где все мысли и представления о Владе Соколовском были под запретом из-за сильной душевной боли, которую они вызывали.

Теперь она «прозрела», и намерена найти путь к освобождению, радости и личностному росту. Ради этого Дакота отказалась от соцсетей и ушла в свою собственную «духовную нору», ее маленький мир для обретения гармонии. Она отказалась и от своего яркого образа, нарощенных волос, яркого лака и красивых вещей, и отправилась на Бали с «удобными темными бесформенными балахонами, парой кепок, 9 книгами, электронной пианинкой, коробкой с паола санта и благовониями, ковриком для практики и кроссовок для бег, а также с Мией».

Она предупредила, что временно покидает этот суетливый, мрачный мир:

«Если сочту нужным чем-то поделиться - выйду на связь, если случится попа с деньгами - выложу рекламу, если почувствую отклик что-то начать снова публиковать - сразу с радостью сделаю это».

Поклонникам лишь остается надеяться, что Дакота окончательно не потеряет себя, не сойдет с ума и не попадет под «сектантские» духовные напутствия, а справившись с горем и стрессом вернется к ним - в этот грешный и порочный мир.