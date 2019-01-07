«Финансовые потуги Лёни»: Агутин может экономить на нарядах Варум, спуская деньги на любовниц

Сегодня, 19:16

Супруга Леонида Агутина неприятно удивила фанатов старым нарядом на музфестивале в Абу-Даби. Многие связывают это с неспособностью Агутина содержать нескольких женщин одновременно.

Анжелика Варум неоднократно признавалась, что ею правит ген удовольствия, и она обожает менять постоянно наряды. Но недавно она пошла вразрез со своими словами, в очередной раз появившись в белых брюках с высокой талией и розовой рубашке с удлиненной спиной в виде хвоста. Фанаты предположили, что такая экономия связана с изменившимся отношением Агутина к супруге, который является главным добытчиком в семье. По догадкам юзеров, певец может спускать деньги на любовниц.

«Агутин может экономить на нарядах Варум, спуская деньги на любовниц - это же очевидно, очередные финансовые потуги Лёни - песен новых мало, средств тоже не особо, как он привык. А страдает жена, которая должна позориться в одном и том же» - пишет пользователь сети.

К слову, для таких догадок у юзеров была почва - Агутина не раз ловили папарацци в объятиях с другими женщинами в баре, хотя его мудрая супруга старалась делать вид, что ничего не происходит. Поэтому вполне вероятно, что артист с большим удовольствием готов отдавать свои «кровные» более молодой и привлекательной, чем той, у которой изучен каждый миллиметр участка тела. Экономия - безусловно, хорошее качество, но уж точно не для артиста. Варум успела засветить вышеуказанный костюм не только на концерте в ОАЭ, но и на других мероприятиях, таких как «Жара» в Баку, день рождения супруга, а также на сольниках в рамках тура. Из-за этого теперь даже самые преданные фанаты убеждены, что пора бы и переодеться, поскольку для артиста одна и та же одежда является сигналом застоя в творчестве.