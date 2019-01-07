Жанна мучилась с диетами и не могла сбросить «брюшко» – Фриске была «пышкой» из-за занятий тяжёлой атлетикой

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Возлюбленный Жанны привил ей любовь к штанге. Певица тогда так и не похудела, но от «лишних не женских» мышц избавлялась ещё долго. Из-за этого она не отличалась худобой, но всегда оставалась секс-символом.

При жизни Жанна Фриске оставалась загадкой для тысяч своих поклонников. Певица хоть и не скупилась на интервью, но в это же время сильно ограничивалась в рассказах о своей личной жизни. Из-за этого, фанатам постоянно приходилось гадать о незатронутых Жанной темах. Одной из них была фигура Фриске, которая вызывала у многих некий парадокс. Певица была одновременно не худой, но при этом оставалась секс-символом.

Сама Жанна часто рассказывала о своих диетах, мол старается следить за фигурой и постоянно ограничивает себя в питании, стараясь заниматься йогой с фитнессом. Также она заявляла, мол изредка позволяет себе объедаться, к примеру, блинами. При этом, зрители часто замечали, как Фриске из стройной женщины может быстро обзавестись небольшим животом.

На вопрос о таком парадоксе в фигуре Жанна давала ответ в одном из своих интервью. По словам певицы, начиная с 4-х лет она занималась спортом. Сначала художественная гимнастика, а затем балет со спортивным уклоном. Когда Фриске перестала заниматься, то сильно поправилась. Жанна мучилась с диетами и не могла сбросить «брюшко». Помог ей тогдашний возлюбленный.

Певица признавалась, мол бойфренд пристрастил ей к занятиям тяжёлой атлетикой. Она сбросила лишние килограммы благодаря занятиям со штангой и гантелями, но из-за этого Жанна обрела очень развитую мускулатуру. По её словам, мышцы были неженских объёмов. Вернуть прежние объёмы после штанги ей удалось только спустя долгие годы.

Фриске сама признавалась, мол была «пышкой» из-за занятий тяжёлой атлетикой, из-за чего ей всю жизнь приходилось заниматься фитнессом и о естественной женской худобе мечтать и не приходилось. Занятия таким мужским видом спорта также заставляли певицу постоянно следить за питанием, хотя, попав в хороший ресторан она могла позволить себе многое.

Таким образом, Фриске удавалось сохранять спортивную фигуру, но при этом быть немного полной всю карьеру, борясь с лишним весом. Однако, ей это не мешало быть секс-символом своего времени.