«Приворожила, ведьма»: Пригожин до сих пор может находиться под влиянием особого взгляда Валерии

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Заглянув в глаза певицы, мужчины будто лишаются способности трезво видеть окружающий мир, и попадают в полную власть и подчинение этой женщины.

Жизнь популярной певицы Валерии похожа на настоящую сказку: провинциальная девочка из Саратовской области всегда была примерной дочкой, отлично училась и мечтала о значимом будущем. Она доказала, что стойкий орешек, ведь прошла долгий и тяжелый путь, преодолела массу жизненных испытаний и выдержала все удары судьбы – а их было не мало. Продержаться на плаву, выстоять и взобраться к вершинам по карьерной лестнице ей помогли влиятельные покровители – Иосиф Кобзон, Гелена Великанова и Иосиф Пригожин. Впоследствии Кобзон и Великанов стали добрыми друзьями звезды, а вот менее стойкий и добродушный Иосиф Пригожин не смог устоять перед чарами яркой блондинки, и влюбился в нее по уши.

Она располагала к себе всех мужчин, с которыми встречалась в реальной жизни, и что удивительно - всем запоминается пронзительный взгляд голубых глаз артистки. Так было и с Пригожиным - встретив ее в 2003 году, Иосиф был очарован знаменитой певицей, ее красотой, грацией и харизмой, а главное - взглядом. Как признается сам Иосиф, Валерия будто околдовала его – взрослый, самодостаточный, дважды разведенный мужчина и отец троих детей потерял покой и сон. Его мысли были только об этой женщине и о ее глубоких, потрясающих глазах. Однако Валерия оказалась женщиной с характером – настоящей неприступной горой, покорение которой было очень долгим и сложным. Внешняя неприступность, судя по всему, была лишь намеренным провокационным образом Валерии, ведь во время ухаживаний Пригожина она крайне нуждалась в поддержке сильного человека и достойного мужчины – предыдущий брак с продюсером Александром Шульгиным хотя и принес известно певице, оставил глубокую психологическую травму из-за многочисленных избиений, унижений, преследований, издевательств и оскорблений.

Однако влияние Валерии оказалось настолько сильным, что Пригожин уже не мог отказаться от нее, и за свое упорство был достойно вознагражден. Среди поклонников до сих пор бытует мнение, что Валерия, как ведьма, приворожила мужчину к себе своим особым взглядом, ведь именно его супруг до сих пор не может забыть, даже после 16 лет брака. Он полностью подчинился своей женщине - принял ее детей от второго брака, которых искренне считает своими, способствовал карьере и творчеству, реализовывал все ее желания и до сих пор не перестает восхищаться женой. Он будто помешанный, во всем ассоциирует себя с певицей, стал ее настоящей опорой, и смог сделать самой счастливой женщиной.

Стоит отметить, что под особые чары Валерии попал и ее первый мужчина - пианист Леонид Ярошевский, который полностью подчинялся жене, исполнял каждую ее прихоть, а после предательства и ухода крайне тяжело переживал разрыв, впал в глубокую депрессию и потерял смысл жизни. После нее он так и не смог найти счастья ни с одной женщиной, и уже много лет тяготится одиночеством, будто уповаясь воспоминаниями о своей любви.

Не смог обрести личного счастья и брошенный ее Александр Шульгин, который после нескольких неудачных попыток забыть певицу и попытать счастья с другими дамами нашел спасение лишь в религии. Это случилось и с Пригожиным. Продюсер до сих пор может находиться под влиянием особого взгляда Валерии, из-за которого не замечает никого и ничего вокруг, чем заслужил статус идеального супруга, а Валерия может не сомневаться в его верности и преданности.