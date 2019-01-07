Наш гей порвет западных: Госдума могла признать Киркорова «голубым» ради победы на «Евровидении»

Сегодня, 17:44

Поп-король сможет идеально влиться в музыкальный форум, который считают конкурсом для ЛГБТ-сообщества.

В мае Израиль примет «Евровидение», а в России уже начались поиски идеального кандидата для победы. Отправить в Тель-Авив Филиппа Киркорова жаждут как власти, так и народ. В частности, Вадим Манукян, членствующий в экспертном совете по развитию информационного общества при ГД РФ, посчитал, что лучшим представителем России в Израиле станет Филипп Киркоров. Слуга народа уверен, именно поп-король сможет идеально влиться в международный музыкальный форум.

Заявление Манукяна выглядит весьма интересным на фоне неофициального названия «Евровидения» - «конкурс для ЛГБТ-сообщества». Когда в песенном соревновании победила бородатая Кончита Вурст (2014), весь мир понял, на «Евровидении» в почете толерантность, а только потом талант и шоу.

Как ни странно, все страны-участники международного музыкального форума, включая Россию, приняли новые неофициальные условия «Евровидения». Последними представителями РФ были смазливый Сергей Лазарев, которого миллионы жителей нашей страны небезосновательно считают геем, и певица-инвалид Юлия Самойлова, решившая в открытую проверить, не притворяется ли Европа в маниакальной толерантности.

Как видим, Россия аккуратно адаптируется к культурным реалиям Запада, именно поэтому третий год подряд на «Евровидение», скорее всего, не поедет абсолютно здоровый гетеросексуал, так как его там попросту никто не ждет. Вместо этого, Госдума могла завуалировано признать Киркорова «голубым» ради победы на «конкурсе для геев». В открытую называть Филиппа Бедросовича гомосексуалистом совершенно не обязательно, за Манукяна это миллион раз сделали соцсети и СМИ.

В итоге, мы имеем идеального кандидата на победу в «Евровидении»: он талантлив, эпатажен, но самое главное, общество критикует его за гомосексуальные наклонности, а значит, ему срочно нужно получить признание этого самого общества на международном уровне.