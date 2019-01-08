«Венец безбрачия»: Экстрасенс рассказал, почему Ольга Бузова не может выйти замуж

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Ольга Бузова провела обряд - погадала на будущего суженого, которого, по мнению экстрасенса, ей еще долго не видать. Серьезная порча вылилась в воске свечи, которая то ярко горела, то практически затухала в руках певицы.

Экстрасенс рассказал, почему Ольга Бузова не может выйти замуж. По его мнению, Ольгу беспокоит венец безбрачия, который образовался в результате сильной почти или сглаза, что вполне вероятно для такого знаменитого человека, как Бузова. Экстрасенс убежден, что артистке не стоило выставлять свою личную жизнь напоказ, поскольку не только ее окружение завидует ее успеху и богатству, но и обычные люди, которые из-за собственной злости способны обратиться к черной магии.

Сколько бы не пыталась телеведущая рассмотреть, что же вылилось у нее на воске, как полагает экстрасенс, такие вещи лучше доверять профессионалам из-за того, что обычный человек не всегда способен правильно истолковать результаты обряда. Первое, что смутило экстрасенса - это черное пятно посредине вылившейся массы, что всегда означает негативное воздействие, и чаще всего порчу.

Как полагает ясновидец, на вылившемся воске изображена сама Ольга Бузова с черным камнем в руках - это тот груз, который телеведущая не может осилить. Известно, что Бузова давно мечтает создать семью и иметь детей, но различные препятствия, которые бывают при венце безбрачия, мешают ей осуществить задуманное - хотя многим порой кажется, что невыполнимых вещей для певицы просто не существует.

Порча на личную жизнь, по мнению экстрасенса, должна быть снята - Ольга Бузова должна обратиться к профессионалу, который может справиться с подобным магическим ритуалом, но он при этом отмечает, что даже после снятия порчи певице еще 3 года нужно будет подождать, пока действие обряда полностью нейтрализуется. По мнению ясновидца, данное вмешательство произошло еще во время развода с Тарасовым, когда она начала набирать популярность, которая сделала ее знаменитой и богатой - поэтому советует не медлить и предпринимать серьезные меры по устранению последствий.