Антисоциальный Топалов может влиять на развитие аморальности Тодоренко

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Последняя шутка в социальных сетях была оценена пользователями, как аморальная и неуважительная по отношению к старшему поколению. Некоторые связывают это со сложной социализацией певца и его влиянием на любимую женщину.

В своем аккаунте в Instagram Влад Топалов опубликовал развлекательное видео с гримом пожилых людей на нем и его жене Регине Тодоренко. Они пошутили «шутку за 300» в таких образах и многие посмеялись над подобным форматом видео. Однако, некоторые усмотрели в этом отрицательный посыл и заявили, что это является неуважением по отношению к старшему поколению и даже аморальностью, так как означает насмешку над прежними ценностями.



Предположения о том, что Топалов отрицательно влияет на поведение Регины существовали и раньше, так как еще свежи воспоминания о том, как он боролся с зависимостью. На многих программах Влад ведет себя тихо и даже порой антисоциально, а Тодоренко, наоборот, привлекает к себе внимание и старается высказывать свои мысли, в то время как ее супруг предпочитает отмалчиваться.

Согласно психологическому анализу, аморальное поведение своего рода это социальный выбор: когда цели социального поведения несоизмеримы с реальными возможностями их достижения, люди могут использовать иные средства, чтобы добиться своих целей. Одним из видов отклонения от норм является открытое неповиновение и протест, демонстративное неприятие принятых в обществе ценностей и стандартов. Молчание Влада в данном случае может послужить причисляемым к такому перечню. Во всех этих случаях девиация выступает результатом неспособности или нежелания индивидов адаптироваться к обществу и его требованиям, иначе говоря, свидетельствует о полном или относительном провале социализации.

Таким образом, антисоциальный, вследствие наркотической зависимости, Топалов может влиять на развитие аморальности Тодоренко и склонению ее к шуткам, которых ранее, возможно, она бы и не смогла себе позволить. Как бы то ни было, фанаты все еще надеются на то, что пара благоприятно воспитает своего ребенка и прежние времена, когда у Влада были сложности с запрещенными веществами, наконец, будут забыты.