Антисоциальный Топалов может влиять на развитие аморальности Тодоренко

View this post on Instagram

Шутки за 300! 😂😂😂 ну, странноватый юмор.... стариканский такой....😝😝😝 с новым Годом, родные! И Merry Christmas 🎄🎁!!!!! #merrychristmas #vtteam #vladtopalov #тамгдеты #регинатодоренко #владтопалов