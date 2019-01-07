«Секс и бухло продолжается»: Пресняков и Агутин могут пытаться скрыть разгульный образ жизни за примерными женами

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Пьяные рассветы Владимира Преснякова и Леонида Агутина на Воробьевых горах до сих пор помнит Кристина Орбакайте, которой музыкант в свое время изменял с другими женщинами. Поклонники убеждены, что с годами нрав артистов не изменился - они попросту хорошо маскируют свои жизненные привычки за образами примерных семьянинов.

Пресняков и Агутин, вероятнее всего, могут пытаться скрыть разгульный образ жизни за примерными женами - что Анжелика Варум, что Наталья Подольская вызывают у фанатов одно уважение, хотя о прошлом их мужей известно много неприятных вещей. К примеру, Леонида Агутина, помимо молодых лет, неоднократно папарацци ловили на очень уж близком общении с другими женщинами, а поклонники жалели Анжелику Варум, как супругу неверного мужчины.

«Секс и бухло продолжается» - именно так один из пользователей сети оценил браки Агутина с Варум и Преснякова с Подольской. Вероятнее всего, артистам попросту необходима идеальная репутация для продолжения своей успешной концертной деятельности. Для примера: когда в СМИ появилась информация о том, что Валерий Меладзе уходит от своей супруги к Альбине Джанабаевой, его популярность резко упала - это может объясняться только солидарностью его поклонниц с экс-женой и образовании негативного имиджа.

Как утверждают психологи, человеку не свойственно меняться. Как правило, за показательным счастьем в семье у таких творческих мужей на стороне имеется не одна любовница, а неудачи в работе обычно заливаются алкоголем. Известно, что в свое время Агутин и Пресняков налегали на один напиток - коньяк.

Поэтому вполне вероятно, что Пресняков и Агутин могут пытаться скрыть разгульный образ жизни за примерными женами. Их терпению, как неоднократно отмечали фанаты, можно позавидовать, ведь ветреных мужей очень сложно не только терпеть, но и удержать рядом с собой, чего не смогла даже дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте.