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По вине поп-короля Примадонна едва не переехала жить на улицу, вероятно, решив избавиться от горе-мужа в пользу более молодого и целеустремленного Максима Галкина.

Аллу Пугачеву неспроста называют невестой по расчету. Окольцевав Филиппа Киркорова, Народная артистка СССР незамедлительно превратила имя четвертого мужа в бизнес-проект. Торговая марка «Филипп» долгие годы приносила Примадонне легкие деньги, а когда дело дошло до брака с Максимом Галкиным, Пугачева попыталась сделать прибыльным уже имя пятого супруга.

На удивление, юморист оказался более мужественным, нежели поп-король, дерзко отказав Алле Борисовне. Именно на почве денег Галкин и Пугачева были максимально близко к расставанию в преддверии свадьбы, но прижатая к стенке Примадонна приняла условия Максима. Вот вам и секрет счастливых отношений с великой и ужасной Пугачевой: нужно отчаянно противиться желанию Аллы Борисовны быть главной в семье, пока она не сломается.

Но вернемся к Филиппу Киркорову, ведь, вероятно, именно из-за него Примадонне пришлось искать пятого мужа и ломать голову над бизнес-идеями, вместо почивания на заслуженной пенсии. Среди версий расставания поп-короля и Примадонны небезосновательно фигурируют большие деньги, а если быть точнее - $5 млн.

Помимо создания торговой марки «Филипп», Пугачева раскрутила Киркорова на организацию совместной компании Philip Kirkorov Production. Именно она в 2002 году приобрела права на постановку в России мюзикла «Чикаго». Это была единственная прихоть поп-короля, которую он осмелился попросить реализовать у Аллы Борисовны. Пугачева согласилась на авантюру, несмотря на отговорки разбирающихся в бизнесе друзей.

Продолжение... Наш гей порвет западных: Госдума могла признать Киркорова «голубым» ради победы на «Евровидении» Поп-король сможет идеально влиться в музыкальный форум, который считают конкурсом для ЛГБТ-сообщества. Затраты в $5 млн не окупились, очень скоро Филипп съехал с московской квартиры Примадонны, а в обратном направлении отправился Максим Галкин, который по сей день пашет как Папа Карло, а все удивляются, почему. Вполне логично, что Пугачева могла бросить Киркорова из-за банкротства, перестраховав себя от вероятной жизни на улице в будущем при подобных раскладах.

Разумеется, после развода фирма Philip Kirkorov Production со всеми долгами осталась эпатажному болгарину, а хитрая Алла Борисовна забрала себе прибыльный бренд «Филипп». Что любопытно, за почти 20 лет совместной жизни с Пугачевой, Максим Галкин ни разу не решился создать совместный бизнес с женой. Печальная история Киркорова, видимо, преподнесла урок.