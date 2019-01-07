«Карьера любой ценой»: Нагиев ради славы может не пощадить даже близких людей

Сегодня, 16:54

Шоумен не только положил свое здоровье на алтарь актерства, за что может заплатить самую высокую цену, но и пренебрег интересами близких людей, за что тоже рано или поздно, возможно, придется платить.

Популярность Дмитрия Нагиева сегодня очень высока, но так было не всегда. Известность долго не приходила к артисту. Ему приходилось много и упорно трудиться, иногда мизерных гонораров не хватало даже на нормальную еду, но он все сумел преодолеть ради славы. Это могло оставить свой отпечаток на психике артиста.

Нагиев работает очень много и ради съемок может не пощадить никого – ни себя, ни самых близких людей. Известно, например, что во время съемок очень дорогостоящего проекта актер почувствовал себя плохо. Как оказалось, из почки пошел камень, но для съемок было арендовано дорогое помещение, которое съемочная группа могла использовать всего два дня, поэтому Дмитрий не стал лечиться традиционно, а после работы отправился на операционный стол, с которого вернулся для участия в следующем съемочном дне. Эту историю он сам помнит как съемки в «кровавых трусах». Но это был не исключительный случай. Когда артист чуть не сломал ногу во время съемок о декорации, он доиграл спектакль и только после этого ему оказали помощь. К счастью, ничего серьезного не произошло.

К сожалению, карьера для Нагиева оказалась даже дороже близких людей. Желание качественно выполнить свою работу любой ценой привело к тому, что Дмитрий Нагиев не смог попрощаться со своей бывшей возлюбленной Анной Самохиной. Он признавался, что очень жалеет о том, что не нашел время поговорить с ней, когда она пришла попрощаться, а через несколько дней ее не стало. Она умерла от рака. Но, как писали СМИ, интерес Нагиева пропал к любовнице раньше, чем стало известно о ее болезни. Они рассталась после того, как у Самохиной начались финансовые проблемы.

Нехорошая история вышла и с бывшим партнером Нагиева Сергеем Ростом. Актер не любит вспоминать о коллеге, работа с которым над проектом «Осторожно, Модерн» принесла ему популярность, но Сергей Рост рассказывал, что Дмитрий его просто поставил перед фактом, что он больше не интересен как актер и предложил продолжить работу над сценариями, а в кадре больше не появляться. Сергей также подчеркнул, что все это ему сообщил доверенный человек Нагиева, а сам он не захотел с ним общаться даже по телефону. Карьера любой ценой редко заканчивается хорошо, как показывает история.

Человек, который приносит в жертву отношения с людьми, сам рискует стать жертвой безразличия окружающих, но это только одно мнение. Возможно история, рассказанная самим Нагиевым, осветила факты, которые могли бы все кардинально изменить.