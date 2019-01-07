«На грани развода»: Подольская могла увести Преснякова в Дубай ради сохранения семьи

Сегодня, 19:52

Супруга Владимира Преснякова активно борется со стрессом отдыхом в теплой стране и умиротворяющими разговорами со второй половинкой, о чем рассказала подписчикам на своей странице в соцсети.

Недавний снимок в соцсети на странице Натальи Подольской натолкнул многих на мысль о том, что в семье певицы не все так гладко - она активно рассказывала о методах борьбы со стрессом под снимком с Владимиром Пресняковым, уточнив, что на данный момент в рамках конкурса #ВДубайсЛюбовью она отправилась с супругом в ОАЭ.

К слову, супруг Подольской, Пресняков, не всегда отличался верностью - его бывшая гражданская супруга Кристина Орбакайте натерпелась измен со стороны певца, после чего их союз был безнадежно разрушен. Поэтому вполне вероятно, что Пресняков мог взяться за старое и начать заглядываться на других женщин, что могло загнать его супругу, Наталью Подольскую, в вышеуказанную депрессию.

Возможно, пара пребывает на грани развода, и поэтому Подольская могла увести Преснякова в Дубай ради сохранения семьи, о чем намекнула своим подписчикам, совместив поездку с совместным спецпроектом. Стоит отметить, что поклонники нередко отмечают мудрость Подольской, которая долгие годы оберегает брак с Пресняковым. Поэтому есть большая вероятность, что на этот раз певица решила сбежать из столицы с супругом, чтобы наедине решить семейные проблемы.