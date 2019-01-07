«Не хотел жениться на Фриске из-за неудачного брака»: Сати Казанова может оказаться бывшей женой Дмитрия Шепелева

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Дмитрий был женат на Казановой 3 недели. Когда тайный брак распался, Шепелев решил изменить ситуацию и признаться певице в любви, но она отказала. Из-за «сердечной травмы» ведущий так и не смог решиться на свадьбу с Жанной, ситуацию не изменил даже общий сын.

Трагическая история любви Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске стала одной из самых ярких в шоу-бизнесе. Не успела пара родить ребёнка и создать семью, как певице поставили страшный диагноз – рак. Она умирала на глазах у возлюбленного и семьи, понимая, что не увидит, как растёт её сын.

После смерти Фриске Шепелев стал очень закрытым человеком, которым раньше никогда не был. Раньше Дмитрий не только активно делился с журналистами и фанатами подробностями личной жизни, но и описывал детство, семью, планы, желания и так далее. Таким образом, в одном из своих интервью Шепелев признался, что был женат ещё до встречи с Жанной Фриске.

Дмитрий признавался, мол он очень влюбчивый человек, поэтому в отношениях с женщинами он больше не спешит. По словам Шепелева, он уже один раз состоял в браке, который продлился 3 недели. Пара отгуляла свадьбу, но после поняла, что сильно поспешили. В конечном итоге молодые супруги решили развестись, ведь не успели нажить даже общего имущества. Личности своей бывшей возлюбленной Шепелев так и не раскрыл, однако, его бывшей женой может оказаться Сати Казанова.

Продолжение... Жанна мучилась с диетами и не могла сбросить «брюшко» – Фриске была «пышкой» из-за занятий тяжёлой атлетикой Возлюбленный Жанны привил ей любовь к штанге. Певица тогда так и не похудела, но от «лишних не женских» мышц избавлялась ещё долго. Из-за этого она не отличалась худобой, но всегда оставалась... Дело в том, что незадолго после своего интервью Дмитрий публично признался в любви Сати Казановой, подарив ей охапку цветов. К концу шоу «Лёд и Пламень» Шепелев отметил, мол влюблён в певицу с первых минут её появления на катке. При этом ведущий особенно отмечал её обаяние, красоту и талант. Возможно, что в интервью Дмитрий говорил как раз о браке с Казановой. После развода с певицей Шепелев якобы решил, что они с Сати поторопились, и отношения ещё можно спасти.

После признания в любви Казанова сразу же рассказывать о тайном возлюбленном, не открывая его личности, а Дмитрий сразу начал опровергать все слухи. Он отказался даже от своих слов о 3-недельном браке. Таким образом пара могла скрывать отношения от фанатов.

Как отмечал сам Шепелев, из-за неудачного брака и своей влюбчивости решил больше не торопиться с женитьбой. Возможно, что из-за «отношений» с Сати Казановой ведущий даже не хотел женить на Фриске. Ситуацию мог не изменить даже общий сын, но Жанна и Дмитрий сыграть свадьбу так и не успели.