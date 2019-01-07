«А если заноза?»: Волочкова насмешила поклонников шпагатом на дереве

Сегодня, 15:55

Скандальная балерина доказала, что свой фирменный шпагат способны выполнять на любых поверхностях.

Анастасия Волочкова в очередной раз насмешила своих поклонников в Instagram. На этот раз 42-летняя знаменитость «раздвинула ноги» сидя прямо на дереве, доказав, что шпагаты является неотъемлемой частью её жизни. «Как вам #шпагатволочковой в джунглях? Слиться с природой, дотянуться ногами до верхушек деревьев и просто передать вам мальдивский привет! У меня тут сегодня таинственное новоселье! Самые лучшие мысли про поиск школы для Ариши на Мальдивах приходят именно в шпагате», - подписала снимок балерина.

«А если заноза?», - в шутку написали фолловеры Волочковой, которые отмечают, что в «причинное место» женщины могут попасть тропические муравьи. Сама Анастасия на комментарии поклонников предпочитает не отвечать.