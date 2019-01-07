«Травитесь сами»: Бузова может пренебрегать собственными ресторанами из-за плохой кухни

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Ольга обожает свои песни, танцы, образ, наслаждается своей внешностью, очень любит себя и свое дело, однако собственные рестораны, которые она некогда активно расхваливала, упорно избегает.

Несколько месяцев назад певица Ольга Бузова удивила общественность: она решила потеснить не только прославленных звезд на эстраде, но и успешных рестораторов. В самом центре Москвы на Цветном бульваре 10 июня состоялось грандиозное, торжественное открытие первого ресторана певицы, названного в ее честь - BUZfood. Стартап оказался невероятно успешным, и она долго не думая открыл второй ресторан на Новом Арбате. При этом начинающий ресторатор не намерена останавливаться, и развивает систему франшиз с открытием ресторанов в других российских городах. В этих заведениях она продает не только блюда собственной разработки, но также хлеб из своего предприятия в Подмосковье, и даже шоколад собственной марки. Посетители ресторана полностью погружаются в мир Ольги Бузовой, ведь все в этом месте напоминает о владелице – начиная от меню и названий блюд, посуды и фирменных упаковок, и заканчивая дизайном на стенах с ее фотографиями и песнями телезвезды в качестве музыкального фона. Ее заведения пользуются популярностью, что связано с удачным расположением заведений общепита и «феноменом» хозяйки в жизни общественности.

Удивительно, но при наличии сразу нескольких собственных заведений общепита, Ольга Бузова предпочитает трапезничать в совершенно других местах. Она довольно часто встречается с подругами, коллегами, друзьями, делясь подробностями своей встречи с подписчиками и упорно расхваливая все заведения, однако в свои рестораны никого не спешит приглашать. Создается впечатление, что Бузова - реальный «сапожник без сапог», ведь раскрутив свою сеть и завлекая туда гостей, она не перестает жаловаться на постоянный голод, делится с фанатами по вечерам, что изо дня в день в ее рту не было и «маковой росинки», а обеспокоенный желудок нервно напоминает о своем опустошении постоянным урчанием, и постоянно хочет есть. Даже заказывать доставку еды девушка предпочитает из других мест, а не из своего детища.

Не исключено, что Бузова может пренебрегать собственными ресторанами из-за плохой кухни или некачественной еды, а завлекая подписчиков в свое создание будто намекает: травитесь сами, а я буду есть нормальную еду. Ольга уже давно живет на публику, и делится с подписчиками своего Instagram всеми событиями, впечатлениями и эмоциями. Также она любит рассказывать о своих гастрономических наслаждениях. В ресторане BUZfood можно найти практически полный спектр всех любимых блюд Ольги, однако она предпочитает наслаждаться ими за пределами их стен, что выглядит крайне подозрительно.