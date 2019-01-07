«Очередная ведьма в гробу»: Проклятие «Битвы экстрасенсов» могло отправить Дарию Воскобоеву на тот свет

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Воскобоева ушла из жизни вслед за ведьмой Илоной Новосёловой и колдуном Алексеем Фадом, которые тоже были участниками зловещей «Битвы экстрасенсов». В сети убеждены, что смерти экстрасенсов связаны с мистикой шоу.

Анализируя судьбы магов и колдунов из «Битвы экстрасенсов» первое, что приходит на ум обычному зрителю - это то, чем чревато участие в программе. С учетом того, что многих из экстрасенсов уже нет в живых, и большинство смертей окутаны мистическими тайнами, можно предположить, что именно шоу оставляет зловещий смертоносный отпечаток на судьбах участников. Эта тема, вероятнее всего, коснулась и еще одной ведьмы - Дарии Воскобоевой, которой недавно не стало в живых.

Очередная ведьма, к сожалению, оказалась в гробу - до этого та же участь настигла и экстрасенса Илону Новоселову, которая прославилась на «Битве экстрасенсов» и запомнилась зрителям своей энергетикой и харизмой. Проклятие шоу могло отправить Дарию Воскобоеву на тот свет - только так можно объяснить появление ее болезни, ведь у ее коллег до участия в проекте также не было проблем. Некоторые маги ушли из жизни внезапно - от остановки сердца или автокатастроф, хотя, казалось, ничего не должно было предвещать беды.

Насколько бы сильной не была защита экстрасенса, то энергетическое поле, которое создали белые и черные маги за время участия в проекте, невозможно пробить. Оно, вероятнее всего, действует удушающе на более уязвимых экстрасенсов, в число которых входила Дария Воскобоева. Оказалось, что ведьма одна растила детей, что психологически могло на нее давить.

Проклятие «Битвы экстрасенсов» погубило, вероятнее всего, не одну жизнь - за участие в шоу магам приходится платить очень высокую цену, которая равна целой жизни. Поэтому экстрасенсам стоит обратить внимание на случаи Воскобоевой, Новоселовой, Фада, Испарьянца и Ямпольского, и оценить масштаб возможных последствий, прежде чем идти на кастинг.