«Дома жили мама с сестрой»: Из-за прихотей матери Кобзон впервые занялся сексом с Нелли в гостях у друзей

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Кобзону было не куда привести молодую Нинель и первую брачную ночь пара провела на квартире у знакомых. Перед тем же как поехать в медовый месяц, молодожёнам пришлось ещё дожидаться свадьбы сестры артиста. По возвращению в Москву родственники квартиру Кобзона так и не освободили.

Кобзон и его жена Нелли познакомились в гостях у артиста Эмиля Радова по инициативе его жены и подруги матери женщины. Гости, среди которых был и Иосиф Давыдович, собрались в доме эстрадного артиста, и в один момент принялись смотреть премьеру фильма «Белое солнце пустыни». Нелли приехала с подругой матери позже. В темноте место ей уступил Кобзон.

В конечном итоге, Иосиф Давыдович и Нелли провели вместе весь остаток времени. Когда же пришла пора расставаться, артист предложил девушке встретиться в ресторане на следующий день. Однако, позже появилось небольшое условие для Нелли – это встретиться сначала с его матерью и сестрой в двухкомнатной квартире. Девушка понравилась родственницам Кобзона, однако, на самом деле всё могло быть не так однозначно. Дело в том, что в конечном итоге мать всё же стала между Кобзоном и Нелли, и певец впервые занялся сексом с девушкой в гостях у друзей.

Когда Иосиф Давыдович и Нелли отыграли пышную свадьбу в Ленинграде, то они сразу же не отправились в свадебное путешествие. Первая брачная ночь новоиспечённой супружеской пары прошла не у себя дома, а у близких друзей артиста – Ивана и Мадлены Соотчан, и это произошло из-за прихотей матери Кобзона. Дело в том, что дома у Иосифа Давыдовича жили в небольшой двухкомнатной квартире жили ещё и с мамой и сестрой, которая вышла замуж как раз после свадьбы артиста. Естественно Кобзону пришлось задержаться с молодой женой, а ночевать пришлось у добродушных знакомых.

Как бы то ни было, после свадьбы сестры Кобзона молодожёнам всё же удалось поехать в медовый месяц. Путешествие было по Прибалтике, и было связано с работой Иосифа Давыдовича, ведь даже во время интимного личного события он продолжал работать и давать концерты.

В конечном итоге, по возвращению в Москву молодым пришлось даже жить в больнице, из-за отсутствия своей квартиры, ведь дома у Кобзона всё ещё жили родственники. В итоге, он договорился со знакомым врачом и жил в больничном помещении некоторое время. Однако, все эти жизненные трудности никак не повлияли на отношения Кобзона и Нелли, которые оставались в браке до конца его жизни.