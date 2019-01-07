«Длиннопенисный тигр»: Тарзан может откармливать Наташу Королёву из-за страха потерять источник доходов

Сегодня, 13:46

Стареющий муж-стриптизер Наташи Королёвой не вызывает больше у певицы былого восторга - убеждены поклонники. Юзеры полагают, что хитрый Тарзан умышленно обезображивает супругу, поскольку может остаться без денег.

Сергея Глушко, супруга Наташи Королёвой давно в сети называют альфонсом, который больше ни на что не способен, кроме как светить своими достоинствами перед обеспеченными женщинами. Поскольку раньше у Тарзана позволяли формы и внешность зарабатывать себе на жизнь вдобавку к заработку Королёвой, то сейчас раздетый мужчина в возрасте мало кому интересен. Пользователи сети называют Тарзана «длиннопенисный тигр» из-за его необычной для мужчины профессии.

Тарзан, по мнению пользователей сети, может откармливать Наташу Королёву из-за страха потерять источник доходов в связи с подкрадывающимся 50-летием - стриптизеру на данный момент 48 лет. Оказалось, что многим юзерам не нравится состояние фигуры Королёвой, которая, вместо того, чтобы заниматься в спортзале вместе с супругом, чаще бывает замечена с алкоголем. К слову, сам муж певицы неоднократно признавался, что любит женщин в теле.

Наташа Королева, по мнению фанатов, стала заложницей хитрого Тарзана, который прекрасно понимает, что некрасивой и пышнотелой, согласно нынешним тенденциям, певица не будет никому нужна. Поэтому, понимая, что карьера стриптизера вот-вот пойдет ко дну из-за невостребованности, Тарзан, как полагают поклонники певицы, делает все возможное, чтобы в ближайшем будущем полностью жить за счет певицы.

К слову, Тарзану, по мнению пользователей, несказанно повезло с Королёвой: певица спускает на нет интрижки на стороне супруга, хотя многие на ее месте после известия об измене не смогли бы сохранить семью. Ко всему, главной кормилицей является Наташа Королёва, а не Тарзан, поэтому вполне предсказуемо, что расставания почти 50-летнийстриптизер не хочет из-за своего безвыходного положения. Из-за этого, как полагают юзеры, Глушко может использовать изощренные методы удержать супругу рядом, хотя многие из них ей могут только навредить.