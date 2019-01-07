«Слизано у Абашовой!»: Волочкова опозорилась, когда попыталась скопировать приму-балерину – сеть

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Поклонники снова поймали Анастасию Волочкову на плагиате.

Пользователи Сети раскритиковали новое фото 42-летней Анастасии Волочковой в Instagram. Больше всего фолловеров возмутил не лишний вес балерины или вульгарный купальник, а именно то, что Анастасия своими постами попыталась скопировать приму-балерину Марию Абашову.