«Слизано у Абашовой!»: Волочкова опозорилась, когда попыталась скопировать приму-балерину – сеть

Поклонники снова поймали Анастасию Волочкову на плагиате.
Пользователи Сети раскритиковали новое фото 42-летней Анастасии Волочковой в Instagram. Больше всего фолловеров возмутил не лишний вес балерины или вульгарный купальник, а именно то, что Анастасия своими постами попыталась скопировать приму-балерину Марию Абашову.
Дело в том, что 35-летняя Абашова часто подписывает свои снимки сначала английским языком, а после продолжает на русском. Именно так в новом сообщении поступила и Волочкова из-за снова опозорилась. «Слизано у Абашовой!», - массово стали говорить подписчики Анастасии.