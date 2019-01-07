«Выпьет рюмку и тянется за сигаретой»: Кобзон прощал Нелли «походы налево», но запрещал курить и материться как Гурченко

Сегодня, 13:05

После жизни с Людмилой Марковной певец больше не мог стерпеть матерные выражения от женщины. «Масла в огонь» подливала и страсть Нинель к сигаретам на шумных застольях с алкоголем. Иосиф Давыдович заставил жену не только бросить курить, но и ругаться.

Иосиф и Нелли Кобзон очень долго были идеалом советской супружеской пары. Их отношениям подражали тысячи поклонников, считая их идеалом и ставя в пример. Сам артист неоднократно вспоминал, мол каждый день дарит Нелли цветы. Даже когда на гастролях, просил отправлять от него жене цветы.

Иосиф Давыдович также вспоминал, что он не в чём не ограничивает, и даже балует Нелли. Они часто ходили по магазинам за рубежом, а Нелли никогда не отчитывалась за свои траты. Если же вещь особенно дорогая, то она брала с собой в магазин Кобзона, который позволял покупать ей всё, что вздумается.

Как бы то ни было, Иосиф Давыдович вспоминал, мол он никогда ничего не запрещал Нелли, кроме двух вещей. Он прощал супруге «любовные интрижки» и «походы налево». Пара спокойно разбиралась в сплетнях о приписываемых Нелли «ухажёрах» и о «любовницах» Кобзона. Но в это же время артист запрещал Нелли курить и материться как Гурченко.

По словам певца, часто бывало, когда Нелли выпьет рюмку-другую вина в компании друзей, вокруг все курят и она тянется за сигаретой. Кобзон заметил это несколько раз и сразу же запретил. По его словам, второй запрет появился из-за жизни с Людмилой Марковной. Иосиф Давыдович уточнял, мол она очень любила высказываться нелитературным языком. Сам же певец слышать такое от женщины буквально не мог.

Кобзон считал, что курить и выражаться матерными словами – удел мужика, и он не мог жить с женщиной, которая ругается матом и постоянно курит. По словам артиста, даже слово «блин» с уст Нелли он сразу же пресекал.

Маты и курение – единственное, что Иосиф Давыдович запрещал жене, по крайней мере, по его словам. Он не только не контролировал траты Нелли, но и разрешал ей дружить с теми, кто не нравился лично ему. Возможно, что именно такое отношение к браку Кобзона с его женой привело не только к успешным отношениям, но и эталонным для всего СССР. Благодаря этому супругам удалось сохранить брак до самой смерти Кобзона, несмотря на все сплетни, интриги и семейные конфликты.