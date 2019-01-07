«Брак в опасности»: Присутствие Сергея Жукова на родах могло отразиться на его потенции

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Став добровольным свидетелем деторождения, Сергей Жуков мог получить психологическую травму, которая отразилась на его сексуальной жизни - полагает психолог.

Известно, что Сергей Жуков является многодетным отцом - певец женат во второй раз, поскольку с первой супругой крепкий брак выстроить не удалось. Второй женой стала бывшая певица Регина Бурд, которая подарила исполнителю известных хитов троих детей. Мало кто знает, что Жуков захотел лично присутствовать на родах, и стал свидетелем появления на свет двоих наследников. Данный факт заинтересовал с профессиональной точки зрения психолога, который рассказал, чем это может быть чревато.

«Брак, как правило, после совместных родов всегда в опасности. Это касается и господина Жукова, который сознательно пошел на то, чтобы уничтожить свою потенцию. Как показывает практика, такие браки не существуют долго из-за полученной психологической травмы - мужская природа такова, обмануть ее почти никому не удавалось. Как у человека может проснуться сексуальное желание, если он уже видел, что половой орган его супруги может растягиваться до размера мяча? Вам после этого захотелось бы сексом заниматься? Мне лично нет» - пишет психолог на своей странице в соцсети.

По мнению психолога, присутствие Сергея Жукова на родах могло отразиться на его потенции, а в последствие - на супружеской жизни, которая не может существовать без секса. В корне неправильно, как полагает эксперт, становиться свидетелем подобного таинства, поскольку это не заложено природой, а западные модные тенденции могут только разрушать браки. Оказалось, что мужская психика зачастую готова воспринимать более жуткие кадры, но при этом абсолютно отторгает все, что связано с родами и деторождением.

Поэтому психолог рекомендует Сергею Жукову и его супруге Регине Бурд посетить сексолога, если данная проблема уже существует в их жизни. Эксперт убежден, что в случае планирования следующего ребенка, как этого желает звездная пара, необходимо не повторять ошибок прошлого, поскольку третьего раза брак Жукова может не выдержать.