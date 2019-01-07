«Обвисшие дыньки - толстые ляжки»: Поклонники раскритиковали «пляс грудей» Наташи Королёвой в Майами

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Наташе Королёвой пора заняться своим телом, а не отвлекать внимание вульгарными плясками от последствий новогодних пьянок - убеждены поклонники певицы.

Недавно Наташа Королева добавила в сторис в соцсеть видео с танцами на пляже штата Флориды в США, чем смутила многих своих подписчиков. Поклонники раскритиковали «пляс грудей» Наташи Королёвой в Майами, посчитав его пошлым и неуместным для возраста певицы. Некоторые убеждены, что фигура Королёвой не настолько идеальная, чтобы так открыто демонстрировать свое тело - во время откровенных танцев пользователям удалось разглядеть все изъяны и проблемные зоны певицы.

«Обвисшие дыньки - толстые ляжки, какой диссонанс! Наташа, не пора ли поработать над собой, а не стремиться в алконавты? Оливьешка на бедрах вылезла, зато пуш-ап уже не скрывает недостачи жира в сисях» - пишет пользователь сети.

Юзеры убеждены, что новогодние праздники плохо отразились на состоянии кожи и тела уже не молодой певицы - на фоне подтянутого Тарзана, у которого, по словам пользователей, грудь намного больше, чем у супруги, Наташа Королёва выглядит печально. Это, как полагают поклонники, может стать причиной измены со стороны стриптизера, поскольку он находится постоянно в окружении множества женщин, многие из которых имеют более красивые и подтянутые тела, которого на данный момент у Наташи Королёвой нет.

По всей видимости, внешний вид Наташу Королёву никогда не беспокоил - она, не стесняясь, готова демонстрировать нешаблонность своей фигуры, несмотря на возможное осуждение со стороны фанатов. Поэтому вполне вероятно, что певице комфортно и в таком теле - с помощью него Королёва может создавать более эпатажные образы, благодаря которым ее имя будет и дальше оставаться на слуху.