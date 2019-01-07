«Черный лебедь!»: Похудевшая Дарья Пынзарь очаровала фанатов новым образом

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Похудевшая Дарья Пынзарь вызвала восторг в Instagram.

6 января бывшая участница «Дома-2», а ныне успешная бизнес-леди и счастливая мама Дарья Пынзарь отпраздновала свой день рождения. Знаменитости исполнилось ровно 33 года. Для празднования Дарья примеряла на себя новый образ и надела черное пышное платье и корсетом, чем и очаровала фанатов.

«Наряд просто волшебный. И что ,что чёрный. Даша, Вы очень красивая…Вам очень идёт», «Как черный лебедь!», «Дашуля, девочка!!!! Только хорошеет и хорошеет», «Ого, как похудела. Даша, в чем твой секрет?», «Шикарное платье!!! И ты, Дашенька, шикарная!», «Даша красотулька, а платье шикарное. Ты в нем как принцесса», - заявили пользователи Сети.