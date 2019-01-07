«Спасибо за популярность биомусору»: Элджей купил автомобиль за 10 млн рублей

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Элджей, он же Алексей Узенюк, как когда-то себя называл сам исполнитель «обычный парень из Новосибирска», заработал за минувший год 53 миллиона рублей. Пользователи социальных сетей после данной информации, напали на Узенюка, заявляя «лучше бы на благотворительность пожертвовал чмошник».

Информация не глобальная, но комментаторов в Instagram заинтересовала, в связи с этим, мнения разделились. Призывая перестать считать чужие деньги, одни кричат, что парень достоин популярности и такую сумму заработал честным трудом, «не своровал, не обманул», подумаешь купил автомобиль за каких-то 10 миллионов. Другая половина оскорбляет его последними словами, якобы парень делает «говно-музыку», которая к тому же олицетворяет пропаганду насилия, алкоголизма и наркотиков.

Не зря же ведь массово государство концерты отменяет, значит всё-таки есть что-то, что пагубно влияет на умы современной молодёжи. Такие заявления достаточно спорны. Многие говорят, что и в ранние годы, в стране были песни о запрещённых веществах и порочных связях. Тут дело совершенно в другом.

К примеру, девушка Алексея Узенюка — Настя Ивлеева, воротит миллионами, а образования нет, да и делать то особо ничего не умеет, судя по её собственному шоу и «отрыжкам» в прямом эфире передачи. Ивлеева, в знаменитом на всю Россию интервью Дудя «15 сантиметров» говорила, что её возлюбленный умеет производить и продавать продукт. Под продуктом девушка подразумевала ту самую музыку. Зрители задумались, разве творчество и искусство можно рассматривать как продукт, наверняка можно.

Только вот это будет уже не творчество, пронизанное душевными терзаниями, а коммерческий проект ради «бабла» и ради машины за 10 миллионов, с помощью которого возможно заработать такие суммы. Исходя из этого, здравомыслящие люди, не слушающие такую музыку, посоветовали Узенюку идти в бизнесмены и не называть себя музыкантом.