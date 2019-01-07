Секс по-дружбе: Лазарев не стесняется в симпатии к Билану - сеть

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Сережа совсем недавно жарился на солнышке с Биланом, где его и нашли фанаты в непригляном для мужчины виде.

Хейтеры заприметили, что Сережа Лазарев совсем недавно жарился (во всех смыслах этого слова) на солнышке с Биланом. Фанаты убеждены, что наши «голубцы» совсем не плохо провели совместное времяпровождение и даже воспроизвели секс по-дружбе.

Оказывается,Лазарев не стесняется в симпатии к Билану и афиширует в полную силу свои нетрадиционные сексуальные наклонности.

В рождественские праздники, Сергей решил внести смуту в отношениях с мужчинками и конечно же Димой. Билан не заставил долго ждать и в отместку выставил в своем Stories нового бой френда со словами: «А как отмечаете Рождество Вы, господа? Мы в пути», закончив игривым смехом: «Боже, такие вот каникулы!».

Лазарев разместил в своем Instagram публикацию с Ани Лорак, как они празднично поужинали. Даже закрадывается мысль, что они очень даже похоже на счастливую и милую семейку. Подписчики подметили, такое впечатление, что одевались на ужин в одной квартире. "Фемели лук прям, сговорились как подружки", - отметили они цветовую гамму. Каролина неожиданно залила пост и пожелала всем мира, добра и любви каждому на Земле, намекнув о любви, даже неординарной. Без сомнения ее об этом попросили, ведь сердце Сергея и не только оно, принадлежит другому.

Лазарев полностью пытается себя оправдать перед публикой, якобы он натурал, но у тебя уже это не выйдет. Наивные фолловеры желают этой парочке счастья, любви и даже женитьбы. Вот только законодательство РФ запрещает однополые браки.

"Лазарев перестань прикрываться девушками, мы догадываемся чем ты промышляешь со своими дружочками", "Нам остаётся только гадать куда летит Дмитрий, может быть в солнечный Майями? Билан уже в пути, Сережа жди", - написали пользователи в соцсети.