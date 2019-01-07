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Американские СМИ предполагают, что знаменитой актрисы завязался роман с мексиканским кинорежиссёром.

Как передают западные источники, Анджелина Джоли устроила частную вечеринку для режиссера Альфонсо Куарона после того, как мужчина получил заветную статуэтку «золотой глобус» за свою кинокартину «Рим». Сообщается, что актриса, которая редко появляется на вечеринках и сама нечасто проводит мероприятия, чествовала Куарона в субботу в бунгало Сан-Висенте после показа его фильма.

Более того, на частной вечеринке всем гостем было запрещено фотографироваться, а на смартфоны они должны были наклеить специальные наклейки. Также на мероприятии отсутствовали представители прессы, поскольку Анджелина хотела провести вечер исключительно в компании друзей и Альфонсо Куарона.