«Худеет на глазах»: Из-за «косяков» Топалова - Тодоренко вынуждена быстро сбрасывать вес - сеть

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Недавно родившая Регина впала в депрессию из-за неверного супруга. Она и подумать не могла, что ее безумная любовь доведет до такого состояния.

Как оказалось, Влад Топалов «щупал» стройных моделей на на одном из мероприятий и очень грязно приставал к ним. Регина начала терпеть подобные унижения, еще будучи на последних месяцах беременности. В сети сразу отозвались об этом, прокомментировав: «Не на долго его хватило. Все как с бывшей женой Ксюшей».

Пользователи Instagram высказались, что еще месяц назад Регина жаловалась на располневшие ноги и живот, а теперь буквально худеет на глазах. За последний месяц она скинула уже более 8 кг, что вредно для здоровья, как мамочки, так и малыша.Депресивное состояние Тодоренко увеличивает процессы обмена веществ и истощает кормящую маму изнутри.

Они убеждены, что все это происходит из-за «косяков» Топалова. Теперь Тодоренко вынуждена быстро сбрасывать вес и возвращать глаза и руки мужа на «законное супружеское место».

Влад не стесняться и комментирует свое восхищение пышногрудым и худым фитнес-моделям, а так же распускает руки на светски мероприятиях, что очень мерзко для женатого мужчины с маленьким ребенком, написали в сети.

Вот только теперь главная задача Регины Тодоренко — очень быстро прийти в форму, чтобы Топалов не пошел в разнос. Она убеждена, что неверного супруга спасет только внешняя красота. Но поклонники Регины жалеют ее, говоря о том, что «гулящего кобеля» не спасет уже ничего.