«Шпагатовна не против»: Виторган может отомстить за измены Собчак с Волочковой на Мальдивах

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Собчак, Виторган и Волочкова на данный момент пребывают на одном и том же острове на отдыхе - полагают пользователи.

За семью Ксении Собчак и ее будущее переживали не так давно множество ее поклонников - дело шло к разводу, судя по информации в сети. Но семейная пара удивила всех, отправившись на совместный отдых на Мальдивы, где, к слову, Анастасия Волочкова пребывает сейчас, и своими фирменным шпагатами успела пленить местные пляжи. Поклонники предполагают, что светская львица напрасно отправилась в одно и то же место с бывшей подругой, поскольку это может быть чревато последствиями.

Не так давно в сети ходили слухи, что Собчак изменяет своему супругу Максиму Виторгану с режиссером Константином Богомоловым - пользователи до сих пор убеждены, что это не выдумки, и телеведущая вместе с так называемым любовником даже отпраздновала Новый год. Но появившись с супругом на видео, где заметно, что Виторган и Собчак находятся на одном борту самолета, юзеры пришли к выводу, что актер простил свою супругу, несмотря на обиду, ради общего ребенка.

Учитывая, что на данный момент бывшая главная конкурентка Собчак, Анастасия Волочкова тоже отдыхает на Мальдивах, поклонники предположили, что теоретически Виторган может отомстить за измены супруге с балериной, которая всегда была не против провести время с избранниками подруги.

«Анастасия Шпагатовна не против будет, ее хлебом не корми - дай у Собчак мужика увести. Так что стоит ожидать новой серии мыльной оперы - Виторган отомстил жене с балериной на Мальдивах. Такие дела» - пишет пользователь сети.

К слову, непонятно, находится ли Ксения Собчак на островах с мужем - в отличие от нее, мужчина не выкладывает фото с отдыха, хотя до этого снимал видео, на котором было заметно, что он находится на борту самолета с женой. Если же пара действительно на отдыхе вместе, а фото в соцсети актера не соответствуют времени, то Виторган, как полагают юзеры, теперь может закрутить роман с Волочковой в отместку за интрижки Собчак на стороне.