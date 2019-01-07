«Гори всё синим пламенем!»: Харлам хотел одуматься, но после отъезда Асмус дико забухал - сеть

Сегодня, 10:13

Возможный развод, грозящий резиденту Comedy Club, заставил Гарика одуматься и завязать с бухлом и похабщиной на время отъезда Асмус с дочерью в Дубаи – говорят фолловеры его Instagram. На время отпуска пара, вероятней всего, взяла «паузу» в отношениях, а Харлам хотел серьёзно подумать над своей жизнью. Но стоило семье ступить за порог, как Гарик дико нажрался и в пьяном угаре пустил рождественский салют.

«Гори всё синим пламенем!», - празднуют фанаты возвращение к ним старого «алкаша» Гарика, изобилующего матершиной и шутками про гениталии. Недолго длился обет праведности, Харлам старается не палиться, но проницательные фанаты раскопали свою версию правды.

Судя по всему, у пары, пребывавшей в давнем кризисе из-за образа жизни Гарика, нашлись точки соприкосновения и они пришли к общему мнению. Об этом можно судить по посту Харламова, где он очень тепло поздравляет дочку с пятилетием, что для него, в общем-то не свойственно – обычно его «инста» изобилует матерными песнями.

Жена, которая уехала в Дубаи на отдых, могла взять с него обещание подумать над поведением и разобраться со своими похабными привычками, а также пристрастием к спиртному. Им, в конце концов, дочь растить. Кем она может стать при таком отце.

Но Гарик, очевидно, не сдержался. И сразу же после отъезда родных, наплевав на все запреты, во всю печень тряхнул молодостью, показав всем, что есть ещё порох в пороховницах. В ключе последних событий его яркое поздравление с Рождеством выглядит как «наконец-то свалили!», - решили фанаты.

Но пока нельзя точно сказать, что увидит Асмус по возвращении – ванну из лепестков роз и подтянутого трезвого Гарика, или квартиру, разбомбленную в пьяном угаре, с носками на люстре и прокуренными стенами.

Мы будем старательно следить за развитием событий.