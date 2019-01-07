«Орущий медведь и ненасытные обезьяны»: Регина Тодоренко и Айза Анохина грубо высказались о своих детях

Сегодня, 09:30

Тодоренко очень устает от истерик «орущего медведя» и ищет поддержку у подписчиков и своих родителей, потому как надеяться на Топалова не приходится.

Телеведущая Регина Тодоренко совсем недавно стала мамой. Она родила на свет сына 5 декабря 2018 года. Регина разместила на своей странице в Instagram фотографию с мужем Владом Топаловым. Вроде бы все хорошо, все мило улыбаются на камеру, но как пишут хейтеры Регина не справляется с маленьким ребенком «Орущий медведь и ненасытные обезьяны» - вот так Регина Тодоренко и Айза Анохина грубо высказались о своих детях.

Регина стала плохо выглядеть: носить бесформенные вещи причем своего мужа так как все ее грязные о чем она сама пишет под одним из Новогодних постов и практически не красится. Регина списывает это на своего малыша: «Ооо, нет,теперь он перестал спать совсем». Видимо ей тяжело и тем самым она ищет поддержки не только у своих родителей но у подписчиков, жалуясь, что она вообще не спала. Регину поддержала Аиза Анохина и назвала своих детей ненасытными обезьянами, что тут же подхватила Регина и написала, что у нее один ревущий медведь.

«Вы опасны для общества, а так называть своих детей это верх», - яростно высказалась одна из подписчиков. Страшно представить как Айза называет чужих детей. Регина промолчала, так как сама особо в высказываниях не отличилась. Под сегодняшним постом был список сериалов, которые почти пересмотрены. В списке есть серил «Анатомия страсти» в 15 сезонов. Естественно он будет орать как медведь, когда мама уткнулась в сериал и непонятно откуда столько времени у публичного человека, удивляются пользователи.