«Какое утро без шпагата?»: Волочкова удивила фанатов эффектной растяжкой у бассейна

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Знаменитая балерина не может и дня прожить без шпагата в бикини.

Анастасия Волочкова снова порадовала своих поклонников новой порцией снимков со своим знаменитым шпагатом. На этот раз скандальная светская львица и балерина удивила фанатов эффектной растяжкой у бассейна. Стоит напомнить, что Волочкова продолжает свой сказочный отдых на Мальдивах.

«Какое утро без шпагата? Если вы рядом с бассейном или яхте, не пытайтесь повторить мой опыт. Т.к. есть вероятность упасть в воду....И захлебнуться. А у недовольных «дорогуш» есть еще большая вероятность захлебнуться в собственной желчи. Позитивного всем дня! А я за вас пока отдохну и посижу в шпагате. Я в нем живу. Очень помогает», - подписала Волочкова свой снимок со шпагатом.