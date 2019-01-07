«А ну не вопите!»: 12-летний сын может мешать Дубцовой снова выйти замуж

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Отдых на Мальдивах ставят под угрозу грозные мамочки.

Совсем недавно Ирина Дубцова заявила, что скоро посетит Мальдивы с целью умиротворения и заслуженного отдыха. Сопровождают певицу её сын, Артём Дубцов, и Анастасия Мухина со своей дочерью.

Выставлено напоказ и отношение Дубцовой ко своему сыну. Мама очень любит своего ребенка, из-за чего в мальчике просыпаются эгоистичные чувства, которые мать поддерживает.

На выложенных постах также видно, что иногда мать пытается контролировать сына, однако избалованность часто берет верх.

Так на историях видно, как сын активно ворчит из-за того, что его слишком рано разбудили, а он хотел спать. Сама же Ирина долго это терпит, но потом агрессивно говорит «а ну не вопите!», однако всплеск эмоций ненадолго угомонил ребенка.

Из этого многие фанаты делают вывод, что самой Ирине очень сложно самостоятельно воспитывать ребенка, ведь мальчику явно нужен отец.

Напомним, что Ирина лишь раз была всего 4 года в браке, и это был Роман Черницын. Расстались они с Ириной в 2008 году, когда сын же родился в 2006. Естественно, Артём совсем не помнит папу и всю жизнь его лелеяла лишь мать.

Сейчас же, есть предположения, что у Артёма и мог бы быть отчим, однако в силу капризного характера у Артёма нет никакого желания делить с кем-то маму.

СМИ приписывают Ирине множество романов, однако абсолютно все доходят до определённой стадии отношений, после которой все рушится. Обычно эта стадия не переходит дальше интима на стороне.

Именно поэтому 12-летний Артём, по всей видимости, не позволяет матери выйти замуж и держит её около себя уже долгое время, а делить с кем-то так и подавно не собирается.