«К бабке не ходи»: Бузова в Рождественскую ночь нагадала своего суженого-ряженого

Сегодня, 06:55

В эту ночь Ольга Бузова, пожертвовав своим сном, решила узнать и увидеть своего будущего избранника, выбрав для гадания один из старинных способов.

Певица доверилась древнеславянскому ритуалу — популярная звезда на Святки решила погадать на воске с помощью свечи и воды и выяснить, что ждёт её в ближайший год.

Так, Ольга увидела в парафине какой-то континент, гастроли, много концертов и путешествий. Помимо этого, знаменитая ведущая разглядела в застывшем воске сердце, розу, букет цветов, рыбу и лягушку, попросив своих фанатов разгадать значение этих символов.

Певица уже и не надеялась увидеть что-то необычное, как вдруг она заметила изображение лица «мужчины» в восковой форме.

«Вот глазики, носик и ротик», - Бузова неподдельно обрадовалась увиденному и с детским любопытством разглядывала очертания будущего возлюбленного.Некоторые пользователи сети посчитали, что это Валентин Коробков. В итоге мнения разошлись и оставили поклонников в замешательстве.

Фанаты уверены, что знаменитость видит то, что хочет видеть. Она уже долгое время находится в одиночестве и в поисках новой любви, однако, пока безрезультатно. Ольга смогла увидеть в бесформенной кучке надежду на то, что в этом году она встретит своего принца и по-настоящему влюбится.

Многие подписчики певицы уверены в том, что у Бузовой уже есть мужчина — недавно Ольга сама опубликовала видео, на котором звезда целуется с Батрутдиновым в губы и принимает от него свадебный букет, а гадание она провела всего лишь ради потехи и для отвода глаз, чтобы не раскрыть свои отношения.

«К бабке не ходи — у Бузовой уже кто-то есть», «Бузова в Рождественскую ночь нагадала своего суженого-ряженого, а сбудется ли?», «Ну хоть не новую песню выпустила, спасибо и за это», - иронизируют подписчики звезды.