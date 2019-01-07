Судьбоносная цифра 6: Экстрасенс Дария Воскобоева родилась и умерла в один день

Сегодня, 06:26

Участница шоу «Битвы экстрасенсов» умерла от рака, оставив 2 маленьких детей.

6 января ушла из жизни участница 17 сезона телешоу «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева. Беспощадная болезнь Рак убила боевую ведьму. Влад Кадони подтвердил эту информацию.

«Дария, я тебя знал неблизко, но знал как человека доброго и сильного. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть не будет там повода для тревог. Помним. Скорбим.» - написал Влад в своем Instagram.

Экс-участницу телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ буквально преследует судьбоносная цифра 6. Она родилась 6 числа и умерла в этот же день за несколько месяцев до дня рождения. Если верить словам мистиков то они утверждают, что если дата смерти человека совпадает с датой рождения, то он полностью выполнил свою задачу и ушёл. Действительно, стоит задуматься о цифрах ведь есть в этом какая-то мистика. Экстрасенс не предвидела свою смерть, а возможно она пыталась жить здесь и сейчас.

Как она говорила в одном из своего интервью: «Нужно жить здесь и сейчас: не вчера, потому что прошлого уже не существует и не завтра». Дария пыталась прожить счастливо оставшийся отрезок времени со своей семьей пишут подписчики.

У боевой ведьмы осталось 2 маленьких детей, к большому сожалению эти дети проходят в своей жизни через самую большую трагедию смерти она никогда не рассказывала о своей и семье и состав семьи стал известен фанатам из сети Интернета. Как показывает ее страница в сети Instagram, она продолжала помогать людям, проводила личные встречи раздавала советы не смотря на свое тяжелое положение. Как раз 6 января совместно с Александрой Берестеневой и Кристиной Синдаловской Дария планировала провести рождественскую встречу. Подписчики также отмечают, что уйти в такой день с 6 на 7 это знак и считают, что в этом есть что-то мистическое. Никакие силы не могут совладать с раком.