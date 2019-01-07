«Новая игрушка?»: Егор Крид обнимается с арабским миллиардером после «расставания» с Венум

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По слухам, скрываясь от чеченской мафии в ОАЭ из-за больших долгов перед Нурмагомедовым, Егор Крид меняет блогеров на шейхов, девочек на мужчин и все это не отходя далеко от вальеров с хищниками

Довольный и счастливый Крид выкладывает видео, где кормит животных с рук под музыку из любимого с детства мультфильма «Король Лев», в то время как своими крепкими руками его согревает Саиф Ахмед Белхаса — богатейший араб в Объединенных Арабских Эмиратах.

Не успели фанаты «женить» самого смазливого представителя Black Star Mafia с видео-блогером Аленой Венум, как тот «уходит» от нее к тому, кто «почернее и побогаче Тимати», как выразились подписчики.

Фото, где Егор с восхищением засматривается на жирафа, он подписал, что больше любит их, чем человека, переделав, ставшую избитую, фразу: «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки». В этой фразе, читая между строк, фанаты разглядели душевную боль музыканта, вполне вероятно, от очередного непростого расставания с девушкой. Не исключено, что именно она была инициатором расставания, поскольку не так давно по сети прошел слух, что Крид и Венум больше не общаются из-за проблем со здоровьем у «вечного холостяка».

Несмотря в приятную внешность музыканта и большой кошелек, с девушками у него постоянно что-то не складывается, отсюда и растут ноги, расползающихся слухов, о нетрадиционной ориентации Егора Крида, что сам музыкант не устает отрицать. И верно, образ красавчика, бабника, состоящего в «музыкальной мафиозной группировке», который складывается из текстов песен Егора, никак не вяжется с сексуальным влечением к мужчинам.

При этом, после фразы о любви к жирафам, подписчики искренне предложили Криду орально удовлетворить многометровое млекопитающее.