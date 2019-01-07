«Барановская ржёт в голосину»: Аршавин может скрывать нетрадиционную ориентацию

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Вторая жена футболиста — Алиса Казьмина, недавно сообщила о разводе с Андреем Аршавиным. По словам девушки, причиной расторжения брака являются далеко не кокетливые стюардессы и юные нимфетки. Назвав уже бывшего мужа «односторонним», девушка дала повод для развития различных домыслов и теорий, в частности о гомосексуальности Андрея.

В 2013 году народ содрогнула новость о том, что Андрей Аршавин ушёл от Юлии Барановской, спустя около десяти лет фактического брака. Плакала Барановская и плакали вместе с ней жители России. Подумать только, бросить молодую девушку с тремя детьми, один из которых — мальчик Арсений, был ещё совсем младенцем.

События происходили семь лет назад, но помнят люди этот кошмар до сих пор. Помнят и ненавидят Аршавина и разлучницу — Алису Казьмину. Однако, Барановской удалось не опустить руки и стать достаточно популярной телеведущей, на ТНТ, на Россия-1, ну, а следом и на Первом канале. Работа на центральном телевидении позволила Юлии добиться известности и обеспечить себя и трех детей. Кстати говоря, после расставания Аршавин заявил о нежелании общаться не только с бывшей женой, но и с тремя детьми, так сильно на него похожими, что вызвало еще больше негатива к его персоне.

Тогда, Алиса Казьмина зря начала радоваться, девушка была уверена, что с ней такого не произойдет. Якобы причина разрыва Аршавина с бывшей женой была не в ней, а в «засаленных волосах Барановской, держащей троих детей на руках». Но, не тут то было, причина была далеко не в детях. К слову, Казьмина родила футболисту дочь Есеню, через год после свадьбы. По словам инсайдеров, Алиса развелась с Аршавиным из-за его постоянных измен, так как тот «завсегдатый бабник» и это никому не исправить.

Однако, существует теория, что у Аршавина все настолько плохо получается с женщинами в браке из-за неправильного выбора пола. Если бы футболист попробовал с мужчиной или «уже попробовал, но не сознаётся», долголетие брака обеспечено. Об это говорят и пользователи Instagram, заявляя что Казьмина не зря назвала бывшего «односторонним». Нетрадиционная ориентация, вот истинная причина всех разводов Андрея Аршавина. Так это или нет, но благодаря происходящему Барановская «ржёт в голосину», об этом сказано в комментариях поклонников Юлии.