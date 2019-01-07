«Бузову не переплюнуть!»: Соцсети подогрели интерес к скандалу с Земфирой

Сегодня, 04:20

Журналист заметил, что эпоха Мумий-Тролля и Земфиры прошла, настала бузовская эра. Земфира остро прокомментировала статью. Ранее новостной портал «Медуза» опубликовал острую статью, где журналист подробно расписал, что Эпоха Земфиры и «Мумий Тролля» закончилась, якобы теперь все иначе. Земфира не пропустила эту статью.

Изначально певица выложила статью у себя на странице в Facebook с комментарием «Что думаете?». Позже она выложила своё субъективное мнения, касаемо доводов Александра Горбачева, который в свою очередь подводил итоги года, после того, как музыка стала одним из главных направлений культуры в России.

Земфира считает, что задумка автора – действительно хорошо. Однако то, что наполняет статью, не совсем приятно к прочтению. Акцент был сделан на то, что сам журналист пишет скверно и архаично. Грубо говоря, если бы журналист делал музыку, то он был скорее бы Бузовой, чем Земфирой или Лагутенко (солист группы Мумий-Тролль).

Сама же Земфира высказалась, что как Горбачёв не заморачивается на тему звучания/написания своих текстов, так и нынче популярные музыканты не уделяют должного внимания своим песням. В отличие певица поставила себя, с кем, что она действительно много времени уделяет звучанию. «Я лишь хотела и хочу , чтобы публика слышала отличный звук . это провинциально ? ок .», - прокомментировала Земфира.

Позже она также уточнила, что русскую музыку не может слушать сейчас совсем, так как пока нет на русской сцене ничего стоящего, поэтому как только что-то появится достойное, она моментально это оценит и изменит своё мнение, однако сейчас же звезды эстрады лишь вызывают негативные эмоции.

Пользователи соцсети только подогрели интерес к заведенной теме.

Поклонники считают, что Земфира верно высказала своё мнение, довольно коротко, ясно и по делу. Её комментарий был провалом для журналиста, а все, кто прочли статью и реакцию певицы на неё, лишний раз утвердили, что такая певица, как Земфира – «Непревзойдённая!! Номер 1 в русскоговорящем рок пространстве».

Однако появились и те, кто заметил, что нынче музыка у таких певиц, как, допустим, Ольга Бузова, выпускается чаще, и не качество, а количество начинает влиять на популярность. «Бузову не переплюнуть!», - прокомментировали некоторые, ссылаясь на количество выпускаемых треков.

Напомним, что в 2018 году Земфира выпустила только 1 новый трек, однако и все старые до сих пор популярны на её концертах, в отличии от Бузовой, которой каждый раз приходится придумывать что-то новое и свежее.