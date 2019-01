Никита Джигурда спел про любовь и Дьявола под Рождество

View this post on Instagram

JAH-NNAT-HAN BRATASH G AL AIR❤️ Отпусти своего Ангела перед Рождеством, чтобы Его волшебство близких Светом Любви искренне радовало, приглашая Мессию в твой дом.👁❤️👁 (Песня «Отпускаю Ангела», музыка: Игорь Корнилов, стихи: Юлия Старостина, поёт Оксана Билера) #джигурда @oksanabilera @igorkornilov #юлиястаростина #рождество #театр #love