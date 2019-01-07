Никита Джигурда спел про любовь и Дьявола под Рождество

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Бесконечно скандальный и противоречивый Никита Джигурда выступил на сцене с новой песней и новой певицей. И если последняя понравилась большинству, не голос, конечно, но формы и фигура, то за строчками песни следили в оба глаза.

Актер, режиссер, музыкант, «голос преисподней», всеми любимый Иван Кольцо и не всеми любимый Никита Джигурда похвастался своим подписчикам новой песней, не принадлежащей его перу, которую он спел совместно с никому неизвестной певицей Оксаной Билера. «Такие дуэты выползали один за одним в начале нулевых — мужской голос с хрипотцой и еле слышный, нежный женский вокал», - рассуждают подписчики музыкантов.

Казалось бы, очередная песня о любви с банальными образами и сюжетом, которого нет, но фанатов так просто не проведешь. Читая между строк, слушатели смогли найти демонические образы в видео, помимо Никиты Борисовича. Речь идет об образе «огненного ангела», чьи крылья цвета любви. Тут-то и разглядели образ того самого «падшего ангела».

Не исключено, что это может быть банальным следствием синдрома «поиска глубинного смысла», что также не ушло от внимания подписчиков, но, зная о любви украинского шоу-мена к мистике и эзотерики, можно предположить, что эта песня была им выбрана неспроста к исполнению, а его странные танцы, похожие на сеанс экзорцизма, только добавляют уверенности в этих словах.