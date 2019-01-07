«Фальшивая тварь»: Ольгу Бузову осудили за искренность

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Люди не верят Бузовой. Телеведущая, которая всё еще «открывает мир других мужчин» опубликовала в Instagram видео своего выступления. В ролике девушка поёт песню о любви, «ну как поёт, рот открывает», а под публикацией большой пост, в виде поздравления с Рождеством и искренних пожеланий любви своим подписчикам. Не смотря на душевный посыл девушки, комментаторы назвали её фальшивкой.

Измученная хейтерами уже даже больше, чем Волочкова, Бузова пытается сократить ряды ненавистников. Многие согласятся с тем, что поклонников и противников у звезды 50 на 50. Ольга конечно хочет, чтобы её любил каждый россиянин, именно поэтому выдавливает из себя прыщик с искренностью и правдивостью каждые сутки, только вот завистников от этого меньше не становится.

Если хотя бы углубиться в её трёхлетнюю проблему поиска мужчины сердца, можно выявить, что Бузова врет и по этому поводу. Многие подписчики призывают: «Оля, хватит врать, будь рядом с тобой самый идеальный мужчина, ты бы ни за что не бросила сцену и продолжила быть одной». Доля правды и разума есть в этих словах, может быть её «женское несчастье» это продуманный пиар ход.

Ну, а что, давит всем на жалость своим одиночеством, люди жалеют по началу, а потом и вовсе фанатами становятся. Если даже это и так, то не все такие глупые, именно 50 процентов здравомыслящих людей составляют тех самых хейтеров певицы.

Затрагивая неискренность и двуличность Ольги, можно вспомнить её злосчастную историю с фанаткой. Постоянно признаваясь в любви к «своим людям» знаменитость не соизволила сделать совместную фотографию с поклонницей, которая прождала Бузову около трёх часов на морозе. И таких ситуаций достаточно много. «Эти потуги, это не честность, это показуха, пусть об этом вам скажут близкие» - заявляют подписчики.

В пример Ольге, аудитория интернета привела Лолиту Милявскую, которая делает все что ей заблагорассудится, но при этом остается честной, не стараясь что-то всем показать и доказать. Комментаторы уверены, Бузову будут считать «фальшивой тварью» до тех пор, пока особа не перестанет пытаться всем понравиться.