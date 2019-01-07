«Очередной развод»: Асмус могла сбежать с дочерью от «алкаша»-Харламова в Дубаи

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Жена резидента Comedy Club Гарика Кристина Асмус уехала вместе с дочкой в Эмираты и уже прислала первые восторженные посты в Instagram. Фанатами было тут же замечено отсутствие на фото Харламова и непривычная для последних постов Асмус радость на лице. Тут же было предположено, что близится развод звёздной пары, обсуждаемый уже не первую неделю.

Ранее сообщалось, что эксперты из этих ваших интернетов давно обвиняют Асмус в измене законному супругу. Как известно, Гарик любит «заложить за воротник», к тому же не спортивен и имеет проблемы с лишним весом, что не раз высмеивалось даже его собратьями по ремеслу в прямом телеэфире.

К тому же, Харламов довольно известный похабник, и любит частить матерные шутейки и перепевать известные песни уважаемых артистов на формат ниже пояса. Чего только стоит его «караоке» «Зеленоглазое соси», являющееся кавером на похожую песню заслуженного артиста Михаила Боярского.

И вот, видимо, в этот раз Кристина не выдержала – она всё-таки дочь растит при бухающем муже-матершинике, который, не исключено, не способен как следует удовлетворить молодую актрису в постели, из-за плохой физической формы. Она не раз публично заступалась за Гарика, убеждая всех, что в отношениях у молодых всё отлично. Но фанаты не раз отмечали и её осунувшийся вид, и депрессивное состояние Гарика, видимо из-за тщательно скрываемых размолвок с супругой.

Однако же, на кадрах с Дубаи Кристина просто светится счастьем, что также дало фанатам пищу для размышлений и позволило предположить, что её мог «осчастливить» какой-нибудь араб в отсутствие мужа.