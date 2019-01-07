«Черная вдова»: Пугачева могла наложить проклятье на предавших ее мужчин

Сегодня, 07:20

Орбакас «променял» Аллу Борисовну на карьеру, Челобанов не смог отказаться от тяжелых зависимостей, Киркоров попросту не ценил Примадонну, в чем позже признавался, а Галкин не раз обвинялся прессой в изменах, и все они пережили или, возможно, переживают тяжелые болезни или операции.

Алла Пугачева знаменита своими громкими романами и расставаниями. Ранее Примадонна имела множество мужчин, но задержалась только с некоторыми. Ими стали Миколас Орбакас, от которого она имеет прекрасную дочь Кристину, с Сергеем Челобановым у них также была любовь и певица одаривала возлюбленного подарками, о Филиппе Киркорове и говорить нечего, с ним в браке она прожила долгое время, но рассталась ради последнего ныне ее мужчины – Максима Галкина, от которого у нее есть двойняшки Гарри и Лиза.

Однако, настораживает тот факт, что многие из этих мужчин порой очень тяжело болели и один из них, Сергей Челобанов, упоминал о «безбашенности» по молодости Аллы Пугачевой. Он заявил, что однажды она подписалась кровью в его блокноте, что весьма настораживает, ведь так поступает не каждая женщина и некоторые даже считают, что у Примадонны есть экстрасенсорные или колдовские возможности. В таком случае, она с легкостью могла наложить проклятье на предавших ее мужчин и потому они, по всей видимости, каждый переживали проблемы со здоровьем.

Расставание с Миколасом Орбакасом очень расстроило и обидело Аллу Пугачеву, ведь тогда они оба были на взлете своих карьер и потому мало виделись. Пара развелась и Примадонна настолько обиделась на своего бывшего мужа, что запретила дочери с ним видеться, но позже все-таки смилостивилась. Сам же Миколас в 2012 году пережил несколько тяжелых операций на артерии, у него обнаружили стеноз ствола левой коронарной артерии, что очень опасно для жизни. Мужчина сумел выжить не без помощи дочери и сейчас спокойно живет со своей второй супругой и сыном.

Отношения с Сергеем Челобановым до сих пор иногда гремят в новостях, так как недавно у Примадонны с ним возник конфликт по поводу их взаимодействия. Известно, что Пугачева задаривала женатого возлюбленного подарками, но он не смог побороть даже с ее помощью свою алкогольную и наркотическую зависимость, которая, безусловно, отразилась на его здоровье, но в 2016 году мужчина пережил клиническую смерть все из-за тех же наркотиков. По всей видимости, это должно было научить его тому, что не стоит злоупотреблять запрещенными веществами.

У Филиппа Киркорова с недавнего времени подозревают резкое ухудшение здоровья и повышение тяжести, возможно, диабета, так как певец якобы стал более бледным, часто посещает клиники и без личного врача никуда не ездит. Это остается лишь догадками, но то, что поп-король и Примадонна расстались из-за того, что Филипп Бедросович ее «не ценил», признал сам бывший супруг и по сей день, по всей видимости, об этом жалеет.

Максим Галкин же не раз подозревался прессой в изменах, даже в 2018 году его заметили стремительно уходящим с советского раута с Юлией Барановской, что весьма подозрительно для его положения супруга. Естественно, что он постоянно находится под прицелом камер и журналистов, а подозрения подогреваются СМИ, но это могло стать причиной расстройства и гнева Пугачевой по этому поводу и в 2016 году Галкин попал в больницу с сильными болями в спине. Его отправили на серьезные обследования, но его точный диагноз даже сейчас неизвестен. Его звездные друзья в то время надеялись, что все не так серьезно.

Таким образом, «черная вдова», как ее бы прозвали экстрасенсы, Пугачева могла попросту разозлиться на некогда любимых ею мужчин из-за внутренних конфликтов и, возможно, не планируя даже этого, навлечь на них проблемы. Впрочем, точно утверждать не приходится и такие сопоставимые факты остаются на уровне догадок.