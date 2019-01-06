Погорела на футболке: Ольга Бузова могла прервать 2-летний секс-бойкот со случайным фанатом

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Утром певица призналась во влюбленности в поклонника, а уже вечером на ней красовалась мужская футболка.

Ольга Бузова умеет очень прибыльно пиариться на фиаско в личной жизни, поэтому всей стране известно, что секса у скандальной поп-дивы не было 2 года, то бишь, с момента развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако сейчас есть все основания подозревать Бузову, как минимум, в умалчивании долгожданного счастья в личной и, в частности, половой жизни.

Утром прошлого дня Ольга поделилась с подписчиками в Instagram дилеммой: звезда влюбилась в некого молодого человека, являющегося ее поклонником и отвечающего кумиру взаимностью. Но вот незадача: неизвестный парень слишком застенчив и нерешителен. Бузова, привыкшая ждать от мужчин первых шагов, спросила обожателей, не пойти ли ей против принципов или продолжить выжидать. Сеть советовала как сделать первый шаг, так и ничего не предпринимать.

Неизвестно, какое в итоге решение приняла поп-дива, но вчерашний вечер подарил нам один интересный факт: спокойной ночи Бузова желала подписчикам в мужской футболке. Примечательно, по боевому макияжу и похотливому говору Ольги было понятно, спать - это последнее, что она собиралась делать после записи Stories для фанатов.

Получается, всего за день изголодавшаяся по мужчинам поп-дива могла смело сблизиться со случайным фанатом и прервать 2-летний секс бойкот. Сегодня же Бузова до позднего вечера не публиковала в Instagram «истории» с собой любимой - едва ли не рекордное воздержание Ольги от транслирования личной жизни. Как знать, возможно, экс-звезда «Дома-2» попросту весь день спала после бурной ночи.

К слову, Ольга не первый раз погорела у себя дома не мужской одежде. Футболке, вероятно, неизвестного поклонника не так давно предшествовала майка Дмитрий Тарасова, на которой Сеть построила целое детективное расследование.