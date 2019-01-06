Максим как дитя: Фанаты раскритиковали Галкина как ведущего «взрослых шоу»

Сегодня, 23:25

Зрители «Первого канала» считают, что комик так и не смог освоить профессию телеведущего серьезных программ. Он прекрасно смотрится рядом с детьми и находит с ними общий язык, но абсолютно теряется на фоне звездных гостей.

Уже довольно давно Максим Галкин является соведущим программы «Сегодня вечером», но его эфиры до сих пор вызывают недовольство и критику зрителей. Как бы он не старался, а дорасти до статуса ведущего «взрослых шоу» у него получается. Он очень органично смотрится в сцене юмористических передач, где его талант комика востребован. Его искрометные шутки, едкие пародии и забавные ужимки зрители очень любят и готовы даже по нескольку раз пересматривать его выступления. Не меньшее удовольствие зрителям доставляет его общение с детьми в программе «Лучше всех». Он умеет найти подход и разговорить ребенка. Дети ему доверяют и готовы даже открыть свои самые большие секреты, да и самому ведущему общение с детьми явно приятно. А вот общаться и выводить на откровенный разговор взрослый людей Максим так и не научился.

Фанаты раскритиковали Галкина как ведущего «взрослых шоу», потому что, по их мнению, Максим сам еще как дитя. Любая яркая личность, как например Нагиев, Боярский, Леонтьев, сразу же отодвигает Галкина на задний план. Как отмечают зрители, часто гости становятся соведущими программы. Они знают, чем порадовать общественность, когда создать интригу и как ее преподнести, а Максим Галкин становится почетным зрителем своего же шоу и наблюдает за всем со стороны, пока гости не решат его о чем-то спросить.

В Сети считают, что Максим Галкин не дорос до уровня серьезных или философских передач. «Совершенно стало скучно и не интересно. Меньшова не умеет общаться. А Галкин мерзок в своей инфантильности», «Галкин вообще здесь не нужен, всю передачу одеяло тянул на себя, перебивал, хотел переплюнуть Нагиева, но не тут-то было», «Думаю, что Галкин как клоун лишний», «Галкин рядом не стоял с Нагиевым и Малаховым. У тех харизма, а этот как дитя неразумное», «Сюрпризы ему не удались. У Малахова это получалось - удивить!», «Такого интересного гостя как Дима Нагиев можно было бы так раскрутить. Было ощущение, что он один пытался вытянуть передачу. Галкин умеет только хохмить, а вести интересный диалог с людьми не умеет , только с детишками получается, потому что сам как дите», «Дуэт Галкина с Юлей - это как томатный сок с мороженым. Непонятные эксперименты. Он клоун, она философ», «Галкин талант конечно , но это не его. Он не всегда слушает ... Самый органичный для него проект ,по моему мнению , - это «лучше всех». А сегодня вечером должна вести Юля», «Вести не умеют Галкин с Меньшовой, отвлекаются тупые не уместные шутки, смех лишний! Ужас полный!», - пишут в пользователи.

Как видно из комментариев, досталось и Юлии Меньшовой. Ее обвиняют в неуместном хихикании и некрасивых гримасах. Так, что как бы ни раздражали дерзость и напористость Нагиева и Малахова, а замену им найти совсем не просто.