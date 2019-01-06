«У Венум не было шанса»: «Полигамность» Крида может быть вызвана особым сексуальным расстройством

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Желание Егора обзавестись семьей прямо пропорционально числу его половых связей, однако наличие данной «изюминки» делает его недосягаемым для девушек, стремящихся к серьезным отношениям.

Егор Крид - обаятельный и крайне распущенный ценитель женской красоты и один из главных сердцеедов страны. В свои 24 года он может похвастаться огромной толпой поклонниц, которые готовы подкарауливать его по ночам, посещать все концерты и преподносить приятные подарки ради малейшего знака внимания. Сам он признавался, что хотя такое поведение «обольстительниц» иногда его пугает, все же некоторые из них были удостоены особого расположения своего кумира. Помимо этого, на его счету крайне непродолжительные интрижки с моделями Дианой Мелисон, Ксенией Дели, Викой Одинцовой. Артисту Black Star даже приписывали роман с Ольгой Серябкиной и Викторией Дайнеко, однако, по словам самого рэпера, с коллегами по цеху его связывают исключительно дружеские отношения. А о его разбитом сердце звезды после расставания с певицей Нюшей до сих пор гудит вся страна.

Не менее ярким было его участие на шоу «Холостяк», в успех которого не верил даже он сам. В результате он вновь оправдал свою репутацию «повесы» - несмотря на все старания и усердия Даши Клюкиной, которая крайне очевидно пыталась подделать себя под идеал мужчины, он и ей пожелал удачи на прощание, и бросил девушку, при этом высмеяв в соцсетях. Действия звезды крайне противоречили его словам, ведь видя рядом с собой лишь успешную, красивую, а главное – самодостаточную и умную девушку, он все чаще отдавал предпочтение сексапильным и незаурядным красоткам. Такое поведение натолкнуло на подозрения в нетрадиционной ориентации «звезды в черном», однако достоверных доказательств данные предположения не нашли.

В действительности, «полигамность» Крида может быть вызвана особым сексуальным расстройством, которое врачи диагностируют у многих мужчин, жалующихся на неверность. Эффект Кулиджа характеризуется тем, что мужчины перестают воспринимать духовные отношения как нечто важное – ими руководит плотское влечение и эмоции. У мужчин при виде особы интересующего пола на уровне рефлекса включается механизм активной выработки допамина и выброс его в кровь. При наличии постоянного партнера такого эффекта не происходит, и половое влечение снижается – мужчина просто перестает замечать и желать женщину после однократного секса.

Очевидно, что жизнь Егора наполнена стремительными интрижками «без обязательств», а значит у Венум не было шанса покорить сердца и усмирить пыл и страсть самого завидного холостяка России. Кридом действительно руководят эмоции а не разум, что подтверждается его «капризом» и нежеланием выступать в рамках Russian Music Festival, несмотря на очевидные тяжелые последствия и проблемы. Так что вполне возможно, что ему необходимо попасть не в постель с очередной красоткой, не на новое шоу для поиска второй половинки, а к психологу или сексологу.