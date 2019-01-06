Аллы было мало: Пугачева могла бросить Филиппа Киркорова из-за его любви к проституткам

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Наблюдая, как муж занимается сексом втроем с «ночными бабочками», Примадонна могла и сама завести молодого любовника, не желая спасать свой четвертый брак от краха.

В канун Нового года Филипп Киркоров рассказал много пикантных фактов из своей звездной жизни. Оказывается, часто подозреваемый в гомосексуализме и редко появляющийся в компании дам артист - большой любитель проституток и секса втроем. Видимо, поп-король решил поделиться сокровенным прошлым, полагая, что оно уже никак не сможет навредить настоящему. Это правда, но старые факты все еще могут дать ответы на давние неразгаданные тайны.

В частности, о настоящей причине развода Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой известно только самим бывшим супругам. Все, что дозволено знать широким массам - виновником краха звездного экс-семейства стал эпатажный болгарин. Раз причина роковой ссоры так тщательно скрывается, логично предположить, что Филипп Бедросович настоятельно не желает, дабы она становилась достоянием общественности.

Быть может, на первый взгляд, Киркоров и Пугачева поссорились достаточно банально: Филиппу Аллы было мало, однако, если копнуть дальше, можно узнать поп-короля из не совсем приятной стороны: Примадонна могла бросить неверного мужа из-за его любви к проституткам, ведь не с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным же певец занимался сексом втроем.

Киркоров взял Примадонну в супруги, когда она была уже в достаточно зрелом возрасте и далеко не привлекательном теле. По словам легендарной артистки, тяга к сексу у нее ни на секунду не угасала за 69 лет жизни, тем не менее, Филипп мог попросту перенасытиться «полненькой старушкой», загуляв с легкодоступной молодежью.

Теперь Киркоров жалеет, ведь за на проститутке не женишься, а Алла Борисовна на старости лет превратилась в сногсшибательную красотку.