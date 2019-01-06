«Рогатку проветривает»: Лобода могла встретиться на отдыхе с Линдеманном – фанаты

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Весьма вульгарные, по мнению поклонников, фото были предназначены для Тилля, с которым Светлана якобы отдыхает и именно он, считают фанаты, сидит с младшей дочерью, пока она занимается старшей.

В своем аккаунте в Instagram Светлана Лобода опубликовала очередную достаточно откровенную фотографию. На ней она стоит в растяжке спиной к фотографу и демонстрирует свои формы. Поклонники решили, что подобное фото неприемлемо для мамы двоих детей и осудили ее за «пошлую и вульгарную фотографию». Однако, некоторые из них оценили ее посыл и решили, что к ней просто приехал любимый Тилль Линдеманн и она «красуется» перед ним.

«Просто Тилль приехал», «Рамштайн приехал видать)», «Рогатку проветривает», «Бессовестная», «Света, это просто неприлично!», «Демонстрируй свои формы любимому, нам не надо», - написали возмущенные комментаторы.

Однако, сама Светлана, по всей видимости, не обращает внимание на подобные комментарии и просто наслаждается своим телом, демонстрируя его другим. Более того, она занялась спортивным воспитанием старшей дочери и та, видимо, делает большие успехи, которые сама Лобода публикует у себя в социальных сетях.

Таким образом, фанаты считают, что Лобода могла встретиться на отдыхе с Линдеманном и именно поэтому решила сделать столь сексуальные снимки. Не исключено, что фотографом был именно он. Поклонники уже давно жаждут подробностей их личной жизни, а недавнее поздравление Светланой Тилля с Днем рождения навело новые подозрения и фанаты буквально завалили певицу вопросами о фронтмене группы Rammstein.