«Научилась возбуждать»: Упущенная дочь Славы может податься в порноактрисы

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Александра мечтает о карьере актрисы и явно любит будоражить фантазии поклонников своими откровенными снимками. Будучи уверенной в полной поддержке со стороны родственников, девушка вполне может податься в самую скандальную сферу искусства.

Певица Слава всегда вызывала у поклонников восхищение. Популярная эстрадная артистка, творческая карьера которой началась со счастливой случайности и оказалась успешной, зарекомендовала себя лишь с положительной стороны. Невероятным дополнением к ее успеху всегда была семья – второй брак певицы оказался на редкость удачным, и она уже много лет счастлива с бизнесменом Анатолием Данилицким, которому родила дочь Антонину. Помимо малышки, супруги также воспитывали дочь Славы от предыдущего брака Александру Морозову. Эта знаменитая наследница с ранних лет приковывала к себе внимание общественности своими действиями и нарядами.

Судя по всему, Александра всегда стремилась казаться взрослее своих лет, что выражалось в ее нелепых нарядах и вызывающем макияже. Поклонники творчества Славы призывали певицу заняться воспитанием дочери, дать ей несколько правильных женских советов, однако позиция артистки никогда не менялась: она предоставила наследнице полную свободу, никогда не ограничивала, и всегда поддерживала ее даже в самых сомнительных ситуациях, ссылаясь на полное доверие к малолетнему чаду. Например, общественность пришла в ужас узнав, что 17-летняя девочка съехала из дома, и проживает со взрослым ухажером в дали от дома. А вот родственников это ничуть не тронуло – они лишь помогли возлюбленным снять квартиру.

Однако даже после расставания с молодым человеком девочка не посмела вернуться домой, и с тех пор живет одна. Морозова слишком рано вырвалась из-под родительской опеки, что отразилось на ее нынешнем поведении. Она не перестает удивлять пользователей соцсетей прелестями своего тела, публикуя предельно откровенные фотоснимки. Поклонники юной красавицы, особенно мужская половина, в восторге от таких кадров наследницы певицы, отмечая, что она «научилась возбуждать» их фантазии. Для самой модели такие комментарии, судя по всему, как мед на душу, ведь она продолжает будоражить свою пока немногочисленную армию поклонников все более провокационными фотосессиями, без капли стеснения оголяя себя полностью. При этом начинающая модель уже заканчивает обучение в театральном ВУЗе, и мечтает о большой карьере актрисы. Как известно, в этой сфере очень тяжело пробиться к вершинам, и получить шанс проявить себя из-за слишком большой конкуренции. Однако Александра явно не из робкого десятка, и намерена идти к своей цели любыми путями.

Вполне возможно, что упущенная дочь Славы может податься в порноактрисы, и попробовать себя в этом жанре киноискусства, ведь откровенных сцен и поз она явно не стесняется. Сегодня в порнобизнес войти очень легко, также легко оттуда уйти, и продолжить развиваться в другом направлении, ведь секс уже не подпадает под осуждение, как несколько лет назад. Александре же, судя по всему, доставляет огромное удовольствие выставлять свои прелести напоказ под предлогом искусства, так что в порноиндустрии она вполне может обрести себя. К тому же, учитывая тактику родственников, ее обязательно поддержат, а популярность матери обеспечат ей стремительный взлет в этой сфере.